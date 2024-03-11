Heybeliada Çamlimanı Diyanet’e devrediliyor: Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

Heybeliada’daki sanatoryum binasına ait kıyı parselinin Diyanet’e devredilmesi davasında yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Arazinin ne amaçla kullanılacağı hala bilinmezken, adalılar kıyılara erişimin kısıtlanması konusunda endişeli.

İstanbul Heybeliada‘daki Çamlimanı mevkiinde bulunan ve Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olarak bilinen Heybeliada Sanatoryumu‘nun kıyı parselinin İstanbul Müftülüğü aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Kıyının ne amaçla kullanılacağı hala netleşmedi ve ada halkı, bölgenin korunması ısrarını sürdürüyor.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi‘nin daha önce verdiği arazinin boşaltılmasını durduran yürütmeyi durdurma kararı, son kararla birlikte kaldırıldı. Bu kararın ardından arazinin boşaltılması ve yeniden inşası işlemlerinin her an başlayabileceği ifade ediliyor.

Yeşil Gazete’ye konuşan Dünya Mirası Adalar Girişimi‘nde gönüllü Derya Tolgay, “Politik ve siyasi birçok çabayla, buranın yeninden planlanabilir bir oyun parkı gibi görülmesi tuhaf, bunun olmaması gerekiyor” dedi ve Adalar’daki sivil inisiyatifler olarak, Adaların her tarafının deniz olması ve hiçbirimizin denize ulaşamıyor olması gibi muazzam bir kıyı sorunu yaşarken, hem Çamlimanı hem de diğer kıyılar için mücadeleyi her türlü eylem ve çalışmayla sürdüreceklerini ifade etti.

“Çamlimanı ve Heybeliada Sanatoryumu, doğal ve kültürel mirastır, kimseye peşkeş çekilemez” Adalılar Prens adaları sahillerinin ve ormanlık alanların yüksek duvarlar ve jiletli tellerle çevrilerek özel şahıslara kiralanmasına, vakıflara ve cemaatlere devredilmesine karşı yürüdü. pic.twitter.com/Iz0frIxDXG — Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) January 22, 2024

Heybeliada’da mücadele sürecek

İstanbul Heybeliada’nın güney tarafındaki Çamlimanı mevkiinde yer alan ve Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olarak 1924’te kurulan Heybeliada Sanatoryumu‘na ait 3 bin 100 metrekarelik kıyı parselinin, Kaymakamlık emri ile boşaltılmasının istendiği ve arazinin İstanbul Müftülüğü aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredileceği öğrenilmişti.

Sözü geçen parselde plaj olarak çalıştırılan işletmenin 4 Ocak 2024’e kadar araziyi boşaltması istenmişti ancak, 11 yıldır burayı işleten işletme sahibi Yasin Mercan, Adalar Kaymakamlığı‘nın tahliye talebini mahkemeye taşımıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vererek işlemi iptal etmişti.

Önemli‼️Ölçümleri ile belgelenmiş en önemli mikro klima alanı #çamlimanı#HeybeliadaSanatoryumu ailemizden birilerine geçmişte mutlaka şifa olmuştur. Sahip çıkmanız, duyurmanız ve dayanışmak dileğiyle bu ekosistem hepimize şifa vermeye devam etsin 🙏 https://t.co/EDVGKzDwyD? — Dunya Mirasi Adalar (@dunyamirasiada) January 16, 2024

Mahkemenin açıkladığı son kararla bu iptali de kaldırmış olması, Diyanet’in bölgedeki çalışmalara her an başlayabileceği anlamına geliyor. Bölgenin Milli Emlak’a ait bir alan olduğunu ve park olarak işaretlendiğini hatırlatan Derya Tolgay, “burası insanlar ve tüm canlılar dahil olmak üzere, herkese ait bir yer. Hukuken kimsenin burayı bir yerden bir yere devredememesi gerekiyor” dedi.

Derya Tolgay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de mikroklima alanı olarak ölçümleri yapılmış en kıymetli yer burası. Bu ölçümler yapılırken dünyadaki diğer kıymetli alanlarda yapılan ölçümlerle karşılaştırıldı, örneğin hava kalitesiyle meşhur şehir Davos, yine dünyanın ilk sanatoryumlarından birinin yapıldığı bir yer. Çamlimanı’nın havası, Davos’takinden bile daha iyi. Hem güneş alması, hem ısısı, hem reçineli kızılçam ormanı bulunan ormanlık alanda olması, nemsiz bir kıyıda olması burayı muazzam kıymetli bir yer haline getiriyor ve burayı mutlaka korumamız gerekiyor.”

https://yesilgazete.org/heybeliada-camlimani-diyanete-devrediliyor/?fbclid=IwAR1vvp5cuhjESfo4yxukLMfmlfH5zBNwDGFTk9Ak8E9mmV3kqDKX21tfSrg