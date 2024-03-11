2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı “Ladaniva” grubu temsil edecek

2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı “Ladaniva” grubu temsil edecek.

Ermenistan Kamu Televizyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Grubun Eurovision Şarkı Yarışması’na yolculuğu çeşitlilik, yaratıcılık ve müzik arasında kültürler arası bir köprü ve büyük bir bayram olacak. Bu yılın Ermenistan şarkısı ve videosu birkaç gün içinde yayınlanacak.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/11/2024-Eurovision-Şarkı-Yarışması-Ermenistan-Ladaniva/269951