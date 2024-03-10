İsrailli din adamından kan donduran talimat: Tüm bebekleri öldürelim!

Değiştirilmiş Tevrat’ın ‘Mitzvah’ bölümüne atıfta bulunan Haham Eliyahu Mali, “Tek bir ruh bile yaşamamalı. Bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri, daha önce yaşamalarına izin verdiğiniz çocuklardır” dedi.

İsrail’de bir okulda görev yapan aşırı sağcı Haham Eliyahu Mali, Gazze’deki çocukları “yarının teröristleri” olarak niteleyerek İsrail ordusuna çocukları öldürme çağrısı yaptı. Yedioth Ahronot gazetesinin verdiği bilgiye göre, işgal altındaki Filistin’in kuzeyindeki Yafa kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Eliyahu, Gazze’deki herkesi öldürmenin Yahudilik inancına uygun olduğunu savunarak, “Yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı çünkü bu Mitzvah (İsrail’i düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek) savaşıdır. Siz onları öldürmezseniz, onlar sizi öldürecek” dedi. Gazze’deki bebeklerin sorulması üzerine Haham Mali, “Aynı şey, bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri, daha önce yaşamalarına izin verdiğiniz çocuklardır. Teröristleri yaratanlar aslında kadınlardır.” diyerek, İsrail askerlerini Gazze’de çocuk ve kadınları öldürmeye teşvik etti.

Dini terimler kullanılıyor

İsrailli üst düzey yetkililer de Gazze’deki katliamlara sık sık dini terimlerle meşruiyet sağlamaya çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistinlileri Tevrat’ta bahsedilen Yahudileri ortadan kaldırmak isteyen “Amalik Kavmine” benzeterek, “Kutsal kitabımızın hatırlattığı Amalikleri hatırlamalısınız. Biz onları hatırlıyoruz. Gazze’de onlarla savaşıyoruz” demişti.

Yeni Şafak