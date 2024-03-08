Sonradan İslam’ı seçen Müslüman kadın Hristiyan misyoneri darmaduman etti: Allahu Ekber

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Bir Müslüman kadın ile Hristiyan misyoner arasındaki din tartışması sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İslam’ı seçen Batılı bir kadınla Hıristiyan misyoner arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hristiyan misyonerin çarpıtıcı tüm soruları ve çıkışları karşısında sakin kalmayı başarabilen Müslüman kadın verdiği cevaplarla büyük takdir topladı.

Müslüman kadın Hristiyan olarak büyüdüğünü fakat şu an Müslüman olduğunu söyleyerek, İncil’in insanlar tarafından yazıldığını söyledi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sonradan-islami-secen-musluman-kadin-hristiyan-misyoneri-darmaduman-etti-allahu-ekber-1835744.html