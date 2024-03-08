Kilise-siyaset karşı karşıya! Eşcinsel evlilik aforoz sebebi

Eşcinsel evliliği yasal hale getiren Yunanistan’da tartışmalar dinmiyor. Korfu’daki kilise yetkilileri, eşcinsel evliliği destekleyen yerel politikacıları ‘aforoz’ adı verilen uygulamayla dini yasak getirdi.

Ertan Altan

Yunanistan Parlamentosu geçtiğimiz ay eşcinsel evlilik düzenlemesini kabul etti. Yasa evlilikle birlikte ebeveyn haklarının tamamını eşcinsel çiftlere de tanıyor ancak taşıyıcı anne aracılığıyla ve tıbbi yardımla çocuk sahibi olmaya izin vermiyor. Büyük tartışmaların ardından kabul edilen yasaya iktidar partisi Yeni Demokrasi ile sosyalist muhalefet partileri destek verirken Yunanistan Komünist Partisi, milliyetçiler ve Ortodoks Kilisesi karşı çıkıyor. Yunanistan eşcinsel evliliği yasalaştıran ilk Ortodoks ülke oldu. Bu durumun eşcinsel evliliğe karşı çıkan diğer Ortodoks ülkeleri nasıl etkileyeceği merak konusu olurken yerel bir kilise dikkat çekici bir tavır aldı.

Korfu Adası Piskoposluğu’nun kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

‘MANEVİ, AHLAKİ HATA!’

Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin eşcinsel evliliklere izin veren yasaya karşı tepkisi geçtiğimiz hafta zirveye çıktı. Bölgesel bir piskoposluk reformu destekleyen iki yerel milletvekiline dini yasak getirdi. Ülkenin kuzeybatısındaki Korfu adasında yerel kilise yetkilileri, eşcinsel evlilik yasasına destek veren iki muhalefet milletvekilini “en derin manevi ve ahlaki hata” yapmakla suçladı.

ÜYE OLAMAYACAKLAR

Yunanistan Kilisesi, Başbakan Kriyakos Miçotakis’in merkez sağ hükümeti tarafından önerilen reforma güçlü bir şekilde karşı çıkmış, bütün pazar vaazlarında milletvekillerine yasayı reddetmeleri için çağrı yapmıştı. Korfu Piskoposluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, “Bizim için iki yerel milletvekili artık Kilise’nin aktif üyesi değiller” denildi.

İktidar partisine mensup iki milletvekili Korfu’daki dini törenlere katılamayacak.

TÖVBEYE ÇAĞIRDILAR

Kilise açıklamasında dışlanan vekillerin cemaat törenlerine katılamayacakları, herhangi bir Kilise etkinliğinde yer alamayacakları belirtildi. Açıklamada, “Onları bu uygunsuz davranışlarından dolayı tövbe etmeye teşvik ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Piskoposluk, Miçotakis’in iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nden bir başka yerel milletvekilini ise yasaya karşı oy kullandığı için övdü. Kilise yetkilisi söz konusu vekil için “Diğer inançlara bakılmaksızın, ülkemizde ihtiyacımız olan türde bir politikacıdır” dedi.

BAŞKA GİRİŞİMLER DE VAR

Korfu Piskoposluğu’ndan önce geçen ay da Atina‘nın Pire Limanı Piskoposluğu kendi bölgesindeki yerel yetkilileri yasaya ‘evet’ oyu vermeleri durumunda kiliseden dışlamakla tehdit etmişti. Kilise yetkilileri yasanın geleneksel aile değerleri üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı görüşünde. Kilise taşıyıcı annelik haklarının eşcinsel çiftlere verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Eşcinsel evlilik yasasının geçmesinde etkili olan sağ siyasetçi Miçotakis’e tepkiler dinmiyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Solcu muhalefet partisi PASOK, Korfu Piskoposluğu’nun kararının “kabul edilemez” olduğunu açıkladı. Tasarı, iktidarda olan Yeni Demokrasi’nin sağ kanadındaki az sayıdaki milletvekilinin muhalefetine rağmen onaylandı. Kamuoyu yoklamalarına göre, halkın az bir çoğunluğunun desteklediği reformu Başbakan Miçotakis bizzat organize etti. Yunan medyası, yeni yasaya göre ilk eşcinsel düğünün geçen hafta sonu Atina’nın güneyinde yapıldığını bildirdi.

ALTIN ŞAFAK DEVREDE

Kilise ve siyasi partiler arasındaki gerginlik devam ederken, Yunanistan’ın ırkçı partisi Altın Şafak’ın gençlik örgütlenmesi de devreye girdi. İktidardaki Yeni Demokrasi milletvekili, eşcinsel çiftler arasında evliliğe izin veren yasaya oy verdiği için “Altın Şafak Gençliği” tarafından bir tehdit mektubu aldığını açıkladı. Kathimerini’de yer verilen habere göre, Selanik’in Birinci Seçim Bölgesi’ni mecliste temsil eden Stratos Simopoulos, tehdit mektubunun ofisine gönderildiğini bildirdi. Simopoulos, Yunanistan Kilisesi’ne ve muhalefet milletvekillerine eylemi kınama çağrısında bulundu.

https://haberglobal.com.tr/yazarlar/kilise-siyaset-karsi-karsiya-escinsel-evlilik-aforoz-sebebi-324929