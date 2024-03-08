‘Kadınların Göç Hafızası’ sergisi açıldı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) tarafından yürütülen “Ötekinin Hafızası” projesi kapsamında gerçekleşen ‘‘Kadınların Göç Hafızası’’ sergisi, Depo İstanbul’da açıldı. Ülkelerindeki savaşlardan, otoriter rejimlerin baskılarından veya özgürlüklerinden mahrum edildikleri için kaçarak Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan 5 göçmen kadın sanatçının sanatsal hafızasına tanık olan sergi 6 Nisan’a kadar gezilebilecek. Sergiye paralel olarak ayrıca film gösterimleri ve söyleşiler de var.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) tarafından yürütülen Ötekinin Hafızası projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Kadınların Göç Hafızası Sergisi’ 6 Mart’ta açıldı.

Göçmen kadın sanatçılar Farah Trablsie, Maryam Mazrooei, Sara Shahzadeh, Sinur ve Walaa Tarkaji ile Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa tarafından yürütülen sözlü tarih çalışmalarına, kişisel tarihlerinin arşivlenmesine, göç ve özgürlük temalı sanatsal üretimlerini desteklemeye dayanan ‘Ötekinin Hafızası’ projesi; Kadınların Göç Hafızası Sergisi göç-kadınlar ve sanat arasındaki ilişkinin kadınların sanatsal perspektifinden yeniden anlaşılması ve anlatılmasını amaçlıyor.

Depo İstanbul’da küratör Nilgün Kıvırcık ile Kadın Eserleri Kütüphanesi Kurucularından Füsun Ertuğ’un konuşmaları ve proje için Ebru Şeremetli tarafından hazırlanan kısa filmin gösterimi ile açılışı gerçekleştirilen sergiyi 6 Nisan tarihine kadar ziyaret etmek mümkün.

Sergiyle ilgili olarak basın bülteninde şu ifadelere yer veriliyor:

“Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV), Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olarak 1990 yılından bu yana Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de kadınlara ait ve kadınlarla ilgili eserleri ve belgeleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyet gösteriyor

Göçün kadın yüzünü sanat yoluyla hafızalarımızda saklamak ve korumak adına bir şeyler yapılması gerektiğine inanarak gerçekleştirilen Kadınların Göç Hafızası Sergisi, kadına ve sanata düşmanca bakan rejimlerin hüküm sürdüğü coğrafyalarda, kültürel çoraklaşmaya inatla direnen, bir arada yaşamaya inanan, kültürel iklimimizi renklendiren, cesur kadınların dayanışması ile ortaya çıktı.”

Serginin Küratörü Nilgün Kıvırcık projeye dair şu açıklamayı yaptı:

“En başından beri Kütüphanemizi ve tüm ekibimizi oldukça heyecanlandıran bu proje, hepimiz için unutulmaz anılarla ve tecrübelerle dolu. Yollarımızın kesiştiği bu beş kadın ile birlikte göç, kültürel etkileşim, ortak yaşam gibi pek çok alanda birlikte düşünmenin yollarını aradık. Bir arada yaşamı güçlendirmek ve diyaloğa açık kapsayıcı bir toplum inşası için sanatın en güçlü ortak dilimiz olduğunu gördük. Hafızalarımızda onların göç yolculuklarını ve hikâyelerini saklayacak ve gelecek nesiller için koruyacağız. Bu sergiyle, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, bu coğrafyaya zorunlu göç ile gelen kadınların hikâyelerine de arşivlerini açmış oldu. Sergi boyunca göç ve özgürlük üzerine düşünen pek çok sanatçının film ve performanslarına ev sahipliği yapmak bize ayrıca onur verdi” dedi.



Kadınların Göç Hafızası Sergisi etkinlik takvimi:



9 Mart 2024 Saat 14.00

Kısa Film Gösterimi ‘Selm-Barış’

Yazan ve Yöneten: Roja Behbahani



16 Mart 2024 saat 14.00

‘Bir Arada Yaşamak’ üzerine Sivil Toplum ve Göçmenler Konuşuyor

Kolaylaştırıcı UGKDD-Başak Salihler Gülbir



23 Mart 2024 Saat 14.00

Displaced / Nomad Performance

Yönetmen & Performansçı: Ertürk Erkek

Performansçı: Ezgi Andaş



30 Mart 2024 Saat 14.00

Performans: Ben de Bir Kadınım

Yazan ve Yöneten: Shadi Asadpoor

Sanatçı: Reyhane Parsa

Kısa Film Gösterimi

Yazan –Yöneten: Reyhane Parsa

Yapımcı: Milad Khodaei

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29939/kadinlarin-goc-hafizasi-sergisi-acildi