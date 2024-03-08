Fatih Altaylı: Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler, bu cinayet zanlısı kadını iade almak zorundadır

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Gazeteci Fatih Altaylı, yazar Eylem Tok ve trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlunun 5 gündür konuşulduğunu belirterek, “Çocuğun yaptığı kaza, annenin işlediği ise çok açık bir cinayet. Eylem Tok adlı yaratık oğlunu kurtarmak için olay yerine geldiğinde çocuğun çarptığı insanlar hâlâ hayatta. Bir ambulans çağrılsa belki ölen kişi de kurtulacak. Hadi çocuk panikle ambulans çağırmadı diyelim. Eylem Tok da çağırmıyor. Dahası “canavar” kadın yaralıların telefonlarını da ellerinden alıyor” diye yazdı. Olay sonrası önce Mısır ardından ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun mutlaka iadesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Altaylı, “Bu öyle annelik içgüdüsü ile açıklanabilecek bir şey değildir. Buradaki içgüdünün annelik ile alakası yoktur. Kaza elbette herkesin başına gelebilir. Ama burada mesele kaza değil, kazadan sonra işlenen cinayettir. Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler, bu cinayet zanlısı kadını da ABD’den iade almak zorundadır” ifadelerini kullandı. https://t24.com.tr/haber/fatih-altayli-rahip-brunson-i-abd-ye-iade-edenler-bu-cinayet-zanlisi-kadini-iade-almak-zorundadir,1155090