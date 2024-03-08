Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya Aurora Ödül Komitesi’nde

Aurora İnsani Yardım Girişimi, Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya’nın Aurora Ödül Seçim Komitesi’ne katıldığını duyurdu.

Aurora İnsani Yardım Girişimi Kurucu Ortağı Nubar Afeyan, Ulukaya’ya olağanüstü katkılarından dolayı şükranlarını sunarak, “Hamdi’nin olağanüstü çabalarına minnettarız ve Aurora Ödül Seçim Komitesi’nin bir üyesi olarak aktif katılımını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Chobani’nin yaratıcısı Ulukaya, şirketi 2007 yılında kurdu ve şirket beş yıl içinde milyar dolarlık bir marka haline geldi. Şirket şu anda ABD’de en çok satan yoğurt markası konumunda. Ulukaya’nın iş yaklaşımı özellikle hayırseverliği içeriyor; Chobani, 2020-2021 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gıda güvensizliğiyle mücadele etmek için 10,5 milyon ürün bağışladı.

Aurora Ödülü Seçim Komitesi Başkanı Lord Ara Darzi, Ulukaya’nın üyeliğini memnuniyetle karşıladı. Darzi, Ulukaya’nın uzmanlığı ve bakış açısının, Aurora Ödülü’nün en çok ihtiyaç duyanlar üzerindeki etkisini artıracağını vurguladı.

Aurora Ödülü Seçim Komitesi’ne katılmaktan onur duyduğunu ifade eden Ulukaya, “Aurora, tek bir bireyin dünya üzerindeki gücünün farkındadır ve ben de dünya çapında isimsiz insani kahramanların cesur çalışmalarını ortaya çıkarmak ve sergilemek için bu saygın gruba katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Aurora Ödülü 1915’te bütün ailesini kaybeden ve mucize kabilinden hayatta kalan Arşaluys (Aurora) Mardiganian adına 2016 yılından bu yana veriliyor. Ödül, şiddet, hak ihlali ve benzer insanlığa karşı suçlar mağdurlarına yardım etmek için hayatlarını ve özgürlüklerini riske atanlara veriliyor.

Agos