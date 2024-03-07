Ermenistan Dışişleri Bakanı: Halklarımızın barışa ihtiyacı var

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile sınırların açılmasını istediklerini bir kez daha tekrarlayarak “Dünyadaki diğer halklar gibi, halklarımız barışa layıklar ve devamlı ebedi düşmanlığa biz hiçbirimiz mahkum değiliz. Şu an gerçekten barış imkanımız var” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Türkiye’ye geldi.

Forumda Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Mirzoyan Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin konuştu.

Ermenistan ile Türkiye arasında normalleşme süreci için özel temsilciler atandığını ve özel temsilcilerin yüz yüze ve telefonda temaslarının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında da telefon görüşmeleri olduğunu aktardı. “Devamlı bir temas var ve bunlar olumlu dinamik sağlıyor” dedi.

Mirzoyan ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açılması için anlaşmaya varıldığını hatırlattı. Ani Köprüsü’nün yeniden restorasyonunun da söz konusu olduğunu belirterek sınır bölgelerindeki altyapıların ve yolların inşası konusunda da bazı anlaşmalara varıldığını ifade etti.

“Ermenistan Cumhuriyeti olarak samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve insanlar ve kültürler arasında temasların artmasını istiyoruz” diyen Bakan şöyle devam etti:

“Sınırların açılmasının getireceği faydalar açık. Öncelikle sıradan insanlar için çok önemli. İlişkilerin gelişmesi, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ilk önce insanlara fayda sağlayacak.”

“Azerbaycan ile iki konuda anlaşmazlık var”

Mirzoyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine ilişkin de bu fırsatı, barış gündemine olan bağlılığı yeniden teyit etmek için kullanmak istediklerini belirterek “Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamak için müzakereleri sürdürüyoruz ve genel olarak Kafkasya’da, Güney Kafkasya bölgesinde istikrar ve barışın pekiştirilmesi için bu sürece devam ediyoruz” diye konuştu.

Taraflar arasında birtakım sorunlar olduğunu, bunlardan bazıları hakkında Azerbaycan ile anlaşmaya vardıklarını kaydeden Mirzoyan, iki önemli konuda tarafların yaklaşımının farklı olduğunu ifade etti. Mirzoyan, bu sorunların ilkinin iki ülke sınırlarının belirlenmesi ilkeleri, diğerinin bölgesel bağlantı ve ulaşım hatlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Tarafların öncelikle birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdığını yinelemek istediğini söyleyen Mirzoyan, Ermenistan olarak “sınırların belirlenmesi ve çizimini öngören demarkasyon sürecinin 1991’de imzalanan Almatı Bildirgesi çerçevesinde olması gerektiğini” savunduklarını ifade etti.

Hiç kimsenin yeni sınırlar çizme yetkisinin olmadığını belirten Mirzoyan, Erivan yönetiminin bu bildirgenin barış anlaşması taslağında yer almasını istediğini aktardı. Mirzoyan, bu konuda Azerbaycan’dan olumlu yanıt alamadıklarını anlattı.

Mirzoyan, öte yandan, “bölgedeki tüm bağlantı ve ulaşım hatlarıyla ilgili”, “Ulaşım yollarının açılmasında istekliyiz. Öncelikle bu bölgesel ulaşım bağlantılarının açılması bizim için de çok önemli ve bize de ekonomik faydalar sağlayacaktır” dedi.

“Halklarımızın barışa ihtiyacı var”

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la görüşmesinde bir sonraki görüşme için tarih belirleyip belirlemediklerinin sorulması üzerine Mirzoyan, yeni görüşme için tarihin belli olmadığını söyledi. Mirzoyan, mevkidaşı Bayramov ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek yakın zamanda yeni görüşme tarihini belirlemeyi umduklarını dile getirdi.

Mirzoyan sözlerini, “Halklarımızın barışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki diğer halklar gibi, halklarımız barışa layıklar ve devamlı ebedi düşmanlığa biz hiçbirimiz mahkum değiliz. Bizim şu an gerçekten barış imkanımız var” diyerek bitirdi.

(HA)

https://bianet.org/haber/bakirhan-dan-burcu-koksal-a-tepki-bu-dusmanliktir-292844