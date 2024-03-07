Bakırköy’de artık Dadyan Parkı var

Bakırköy Belediyesi tarafından bir yıl önce yeşil alana çevrilen eski Balıkçılar Çarşısı, ‘Dadyan Parkı’ ismiyle açıldı.

6 Mart Çarşamba günü yapılan açılış törenine Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Türkiye Ermenileri Patrikliği adına Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan, Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzazni Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Yancı ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilköy Surp Istepannos Kilisesi Vakfı Başkanı Habip Özfuruncu ve halk katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Bakırköy Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Yancı, parka Dadyan isminin verilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Kıdemli Peder Fenerciyan, törene sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Patrik Maşalyan’ın mesajını okudu. Dadyan ailesinin Osmanlı Devleti’nde önemli görevler üstlendiği belirtilen mesajda Bakırköy Belediyesi’ne teşekkür edildi.



Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, alanın uzun yıllar Bakırköy halkına ‘Balıkçılar Çarşısı’ olarak hizmet verdiğini daha sonra metruk alan çevrildiğini hatırlattı.

Zeytinlik Mahallesi civarında yeşil alan olmadığını söyleyen Kerimoğlu, halkın büyük kısmının alanın parka dönüştürülmesini istediğini belirtti.

Dadyan ailesinin kültür-sanat, mimari alanlarda önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Bülent Kerimoğlu, “Bakırköyümüze bir yeni park ve deprem toplanma alanı daha kazandırdık. Bugün açılışını yaptığımız, Dadyan Parkı’nda bizlerle birlikte olan; Vakıf Yöneticilerine, STK’laramıza, Muhtarlarımıza, değerli Bakırköylü hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kerimoğlu “Dadyan ailesine de vefa borcumuzu ödemek istedik. Burada okulumuzun ve kilisemizin bulunduğu alanda sokağın adını vermek için Bakırköy Belediye Meclisi’nde karar almıştık. Hatta tabelasını bile çakmıştık. Ama ne yazık ki İBB Meclisi’nde bu kararımız onanmadı. Ben burada halkımıza söz veriyorum, burası Bakırköy Belediyesi mülkiyetidir. Yani Bakırköy halkınındır. İsmi de değişemez, buraya yapı da yapılamaz” dile konuştu.

17 Aralık 2023’te Yeşilköy Okulu yararına kurulan sevgi sofrasında Bülent Kerimoğlu tarafından duyurulan Dadyan Parkı, toplum tarafından beğeni ile karşılanmış. Patrik Maşalyan, yemekte, “Dadyan Sokağı’nda olanları gördük. Görmeden inanmayacağım. Bakırköy’de bile Ermeni kelimesi bazılarını rahatsız ediyor. Bu durumu ülke olarak aşmak gerekiyor. O isim verilmese de biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ermenilerin bu ülkeye yaptığı katkıların bilinmesi lazım” ifadelerini kullanmıştı.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29933/bakirkoy-de-artik-dadyan-parki-var