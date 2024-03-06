Profesör Safrastyan: Ermenistan-Türkiye uzlaşma süreci ilerlemiyor ve bunun sorumlusu Türk tarafı

Ermenistan-Türkiye müzakere sürecini Türk tarafı sorunları çözmek için değil, süreci diplomatik bir mücadeleye dönüştürerek avantaj elde etmeye çalışıyor. Ermenistan ise müzakerelere devam ederek kendi pozisyonlarını bu mücadelede ilerletmeye çalışmalıdır.

Bu görüşü, Antalya’da gerçekleştirilen diplomatik forumda sunulan Ermeni-Türk ilişkilerinin ve pozisyonlarının perspektifine dair yaptığı görüşmede Profesör, Türkolog Ruben Safrastyan dile getirdi.

“Ermenistan-Türkiye uzlaşma süreci aslında oldukça uzun süredir devam ediyor ve ilerlemiyor, ve bunun tek sorumlusu olan Türk tarafı, önkoşullardan vazgeçtiğini söyleyerek aslında bunları daha sert bir şekilde ortaya koyuyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, önkoşulları artık talepler olarak formüle ettiğini gösteriyor. Ankara, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yürütülen müzakerelerle Ermenistan-Türkiye uzlaşma sürecini bağlıyor ve Ermeni tarafının tek taraflı olarak taviz vereceğini ve Azerbaycan’ın maksimalist taleplerine dayanarak barış anlaşması imzalayacağını bekliyor,” diye belirtti Safrastyan.

Türkiye ve Azerbaycan’ın baskısına boyun eğmeyen Ermenistan’ın henüz böyle bir şey yapmadığını ve Türk tarafının aslında ilişkilerini Ermenistan ile normalleştirme sürecini dondurduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/06/Profesör-Safrastyan-Ermenistan-Türkiye/269780