Paşinyan Kahire’deki Surp Grigor Lusavoriç kilisesini ziyaret etti (FOTO)

Resmi ziyaret çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’ın başkanlığındaki heyet Kahire’deki Ermeni Surp Grigor Lusavoriç kilisesini ziyaret etti. Paşinyan mum yaktı ve Ermeni Soykırımı masum kurbanlarının anısına haçkarın yakına çiçekler koydu.

Ermenistan Başbakanı, Mısır’daki Ermeni cemaatinin temsilcileriyle kısa bir araya gelerek onların sorularına yanıt verdi.

Aynı zamanda Paşinyan, Mısır üst düzey yönetimle yapılan görüşmelerin sonuçlarını, Ermenistan’ın “Barış Kavşağı” projesini ve Ermenistan-Diaspora ilişkilerini ve başka konuları değerlendirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/06/Ermenistan-Mısır/269842