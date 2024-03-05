Pire’de Ermeni Soykırımı’na adanmış bir anıt dikilecek

Gökinyo’nun “Varandian” komitesinin çabaları ve Hay Dat Komitesi’nin desteği ile Piraeus Belediye Meclisi, Pire’nin merkezine, Ermeni Soykırımı’nın sayısız kurbanlarının anısına ve Pire’de ve çevresinde yaşayan Ermenilere minnettarlığını ifade etmek için özel bir anıt dikmeye karar verdi.

2024 yılının 26 Şubat Pazartesi akşamı, Pire belediye binasında, belediye meclisi toplantısını düzenledi ve anıt meselesi de gündeme alındı.

Geçmiş dönemde, Ermeni tarafının girişimiyle, toplantılar ve önerinin sunumu gerçekleşti ve belediye başkanı Iannis Moralis, şehrin ünlü meydanlarından birinde anıtın yerleştirilmesine sıcak bir şekilde yankı verdi.

Belediye meclisi toplantısında, tüm konuşmacılar Ermeni önerisine onay verdiler, ardından karar oybirliğiyle alındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/05/Pire-Ermeni-Soykırımı-anıt/269689