Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan açmıştı! Karabağ’daki o bina yıkılıyor

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Karabağ’ı kurtaran Azerbaycan, sözde Ermeni rejimin 1994’te Hankendi’de inşa ettiği parlamento ve Gaziler binalarının yıkımına başlandı. Yıkıma devam edilen Gaziler binasının açılışına önemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da katılmıştı.

Gözen Esmer

Karabağ‘ı kurtaran Azerbaycan, Hankendi’deki işgalin izlerini siliyor. 1994 yılında bölgede kurulan sözde Ermeni rejimi tarafından inşa edilen Parlamento ve Gaziler binalarının yıkımına başlandığı öğrenildi. 2013 yılında inşa edilen “Gaziler” binasının açılışına ise dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da katılmıştı.

KARABAĞ’DA İŞGAL İZLERİ SİLİNİYOR

İşgal döneminde Hankendi’nin merkez meydanında Ermeniler tarafından inşa edilen 3 katlı binada kendilerine sözde “milletvekili” diyen 33 Ermeni görev yapıyordu.

Yıkımı devam eden “Gaziler” binası ise 2013’te inşa edilmiş ve binanın açılışına dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da katılmıştı.

Azerbaycan hükümeti tarafından Hankendi’de Ermenilerin işgal döneminde yasadışı inşa ettikleri yapılar yıkılırken, diğer taraftan da şehrin tarihi yapıları yeniden restore ediliyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ermenistan-cumhurbaskani-sarkisyan-acmisti-karabagdaki-o-bina-yikiliyor-458191