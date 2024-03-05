“Ege’de İnanç Turizmi Potansiyeli Değerlendirilmiyor”

Başta Kutsal Kitap’ta geçen 7 Kiliseler olmak üzere “inanç” eksenli çok sayıda değere sahip Ege Bölgesi’nin bu potansiyelinin daha iyi tanıtılarak değerlendirilmesi isteniyor.

Kutsal Kitap’ta adı geçen ve dolayısıyla Hristiyanlık için büyük bir öneme sahip olan 7 kilisenin 3’ü İzmir’de, 3’ü Manisa’da ve biri de Denizli’de bulunuyor.

7 Kiliseler’in henüz hak ettiği yerde olmadığını söyleyen Kültür ve İnanç Turizmi Derneği Başkanı Levent Oral, “İzmir’in inanç ve kültür turizminden daha çok pay alması gerekiyor. Dünyayla boy ölçüşecek potansiyele sahip. Bunun için de 7 Kiliseler’in önemini anlamamız lazım” diyor.

Oral, Türkiye’de günümüze kadar ulaşan önemli ziyaret merkezlerinin tanıtımının yapılarak daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Efes Harabeleri de Hristiyanlar için her anlamda öne çıkan bir şehir. İzmir’de Aziz Polikarp Kilisesi de inanç turizminin önemli durakları arasında.

Uşak’ta bulunan Pepouza Antik Kenti Hristiyanlık açısından şehir piskoposluk statüsüne sahip. Aydın’da günümüze kadar korunarak gelmiş ve çoğunda hâla ibadet yapılan çok sayıda tarihi yapı yer alıyor. Afyonkarahisar’da, Amorium ve Frigya Antik kentlerindeki şapeller ve kiliseler için Hıristiyanlık alemine yönelik turizm çeşitliliği tanıtılabilir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

“DİNİ FESTİVALLER DÜZENLEMELİYİZ”

Ege Bölgesi’nin inanç turizminde sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak için bir an önce adım atılmasını isteyen Kültür ve İnanç Turizmi Derneği Kurucu Üyesi ve İzmir Tur Rehberleri Odası Başkanı Macit Şaşzade, dini festivaller yapılması gerektiğini söyledi.

Bu festivallerin eğlence şeklinde değil ruhani etkinlikler olarak düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Şaşzade, “İnanç turizmindeki büyük potansiyeli kullanamıyoruz. Ege Bölgesi inanç turistine hitap ediyor. Dünyada 300 milyon kişi inanç turizmi amaçlı seyahat ediyor. Milyarlarca dolar gelir elde edilen bu alandan Türkiye daha fazla pay almalı” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nde bulunan 7 Kiliseler’in tanıtımının yapılmasıyla birlikte bölgeye çekilecek turistlerin bölgenin kalkınmasında önemli rol üstleneceğini söyleyen Şaşzade, “Ege Bölgesi Hristiyanlar için önemli merkezlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle Meryem Ana Evi ve Yedi Kiliseler büyük ilgi görüyor” dedi.

(Kaynak: Turizm Gazetesi)

https://haber.sat7turk.com/egede-inanc-turizmi-potansiyeli-degerlendirilmiyor/