Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

Terör örgütü DEAŞ, 28 Ocak’ta İstanbul Sarıyer‘deki Santa Maria Kilisesi‘ne yönelik terör saldırısı gerçekleştirdi. Teröristler, saldırıdan dakikalar sonra yakalanırken yürütülen soruşturmada yeni detaylar elde edildi. Öyle ki 7 DEAŞ üyesinin saldırıdan üç hafta önce 3 ayrı araçla Kayseri‘ye gittiği ve ‘Abdullah’ kod Amenullah Hacı’yla örgütsel toplantı yaptığı belirlendi. 5 Ocak’ta yola çıkan şüpheliler, 8 Ocak’ta İstanbul’a geldi. Ardından planladıkları gibi saldırıyı gerçekleştirdi!

Mustafa Sait ÖZKAN

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak’ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev’in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı.

İiki kilise saldırganının eylemden yaklaşık 3 hafta önce İstanbul’dan araçla Kayseri’ye giderek, örgüt toplantısına katıldıkları ortaya çıkmıştı. SABAH, aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 7 DEAŞ üyesinin Kayseri’ye gidiş görüntüleri ve kaldıkları otelde gerçekleştirdikleri örgüt toplantısının fotoğraflarına ulaştı.

AYRI ARAÇLARLA HAREKET ETTİLER

Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde ikamet eden ‘Abdullah’ kod Amenullah Hacı isimli kişiyle irtibatlıydı. 5 Ocak’ta İstanbul’dan ayrı araçlarla hareket eden aralarında 2 kilise saldırganı David Tanduev ve Amirjon Kholikov’un da yer aldığı 7 ismi, Abdulaziz Abdullaev isimli şüpheli karşıladı.

7 isim de 6 Ocak ‘ta Kayseri’deki bir otele yerleştirildi. Şüpheliler Kayseri’de kaldıkları süre boyunca otele giriş çıkış gerçekleştirdiklerine ilişkin çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi.

KAYSERİ’DE PLANLANDIŞüphelilerin Kayseri Kocasinan ilçesinde kaldıkları süre zarfında ‘Abdullah’ kod Amenullah Hacı isimli şüphelinin yine aynı ilçedeki ikametinde örgütsel toplantı yaptıkları saptandı.

Savcılık, DEAŞ üyelerinin 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilen İtalyan Kilisesi saldırısının planlamasıyla ilgili olabileceğini değerlendiriyor. Otelde ikamet eden 7 DEAŞ şüphelisinin 8 Ocak tarihinde Kayseri‘den çıkış yaparak İstanbul‘a döndüğü belirlendi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISaldırıyla ilgili bugüne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren 2 şüpheli ve talimatı verdiği saptanan “Adam Abu-Darrar Al-Shishani” kod Adam Khamirzaev’in de arasında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir’de yakalanan David Tanduev’in kamera görüntülerinde eylemden sonra uzun sakallarını tanınmamak için kestiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 25’i tutuklandı. 9’u ise adli kontrolle serbest kaldı.

https://www.sabah.com.tr/galeri/gundem/santa-maria-kilisesi-saldirisinda-sir-uc-gun-carpici-detaylara-ulasildi-plan-kayseride-yapilmis