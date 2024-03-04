Nikos Dendias: “Ermenistan-Yunanistan-Fransa-Hindistan dörtlü işbirliği mümkün”

Ermenistan’ın başkneti Yerevan’da bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile baş başa görüşmesinden sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Dendias Ermenistan-Yunanistan-Fransa-Hindistan dörtlü işbirliğini mümkün olarak değerlendirdi.

“Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs arasında başarılı bir üçlü savunma işbirliği kurduk. Ama Fransa ve Hindistan’la da üçlü veya dörtlü ilişkiler de olabilir.” diye konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/04/Yunanistan-Ermensitan/269580