Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyan vatandaşlar Federal Mahkeme’nin kota kararını protesto etti

Julian Bechocha

Erbil (Rûdaw) – Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin Kürdistan Parlamentosu’nun dini ve etnik bileşenşer için ayrılan 11 kişilik kotayı kaldırmasının ardından karara karşı çıkan Hristiyan ve Türkmenler, başkent Erbil’in Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Ainkawa bölgesinde, protesto gösterisi düzenledi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi geçen ay, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda etnik ve dini azınlıklara ayrılan 11 sandalyelik kotayı “anayasaya aykırı” şeklinde niteledi ve ilgili yasayı iptal etti. Böylece etnik ve dini bileşenlerin parlamentoda temsil edilme imkanı ortadan kaldırıldı.

Karar, parlamentodaki temsillerinin ciddi şekilde tehlikeye girmesi nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanların tepkisine yol açtı.

Ainkawa’da yaşayan Hristiyan vatandaşlar, kotanın kaldırılmasıyla oluşan bariz adaletsizliği protesto etmek için Saint Joseph Katedrali önünde toplandı. Hristiyan vatandaşlar Yüksek Mahkemeye kararı geri alma çağrısında bulundu.

Rûdaw’a konuşan Keldani Birliği Başkanı Avukat Goran Abdulcabbar, “Federal mahkeme bu karardan geri dönebilir, ancak hiçbir tarafın bu karara itiraz etme hakkı yok. Görünen o ki, (kararın geri alınması konusunda) umutsuz durumdayız” dedi.

“Kürt Müslüman Parlamentosu’na dönüştürecek”

Kürdistan Bölgesi’ndeki Süryani, Keldani ve Türkmen toplulukların temsilcileri kilisenin önünde ortak açıklama yaparak Federal Mahkemeye kararı geri alması, ya da kota koltukları için yalnızca bileşenlerin oy kullanmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Temsilciler, “Bugün anavatanımız Mezopotamya’da temsil haklarımız elimizden alınarak apaçık bir siyasi ve sosyal soykırımla karşı karşıyayız. Bu, Kürdistan Parlamentosunu etnik kökenler ve dinlerle dolu bir yasama organından ‘Kürt Müslüman Parlamentosu’na dönüştürecek” dedi.

Avukat Goran Abdulcabbar, Hıristiyan cemaat üyelerinin hiçbir zaman kotanın geçersiz kılınmasını istemediğini, bunun yerine yalnızca bileşenlerin kendi temsilcilerine oy verebilmesini sağlayacak şekilde sınırlandırılmasını istediklerini açıkladı.

Mahkemenin kararına yol açan dava, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) iki siyasetçi ile Süleymaniye’deki bir Hıristiyan parti tarafından, Kürdistan Bölgesi’nin 1992’de kabul edilen ve en son 2013’te değiştirilen seçim yasasına karşı açıldı.

Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen yasaya göre Türkmenler beş, Keldani ve Süryaniler beş, Ermeniler ise bir sandalyeye sahipti.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/040320244