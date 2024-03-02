Ermenistan Özel Temsilcisi CNN TÜRK’te: İlişkilerde tam normalleşmeye hazırız

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

https://www.cnnturk.com/video/dunya/ermenistan-ozel-temsilcisi-cnn-turkte-iliskilerde-tam-normallesmeye-haziriz-2090785?dmplayersource=share-link

Karabağ’ın 30 yıllık işgalinin sona ermesi tüm dengeleri değiştirmiş, Azerbaycan ile eşgüdüm içerisinde Türkiye ile Ermenistan arasında da normalleşme süreci başlamıştı. Peki, o süreç hangi aşamada? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan’ın dünkü görüşmesinde neler konuşuldu? 3 ülke dışişleri bakanı Antalya’da bir araya gelir mi? CNN TÜRK’ten Büşra Arslantaş sordu; Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan yanıtladı. İşte Halil Kahraman’ın görüntülediği o özel röportaj…

Ruben Rubinyan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

– Türkiye sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına açılacak.

– İlişkilerde tam normalleşmeye hazırız.

– İlişkilerde normalleşme bölgede dönüşüm yaratır.

https://www.cnnturk.com/video/dunya/ermenistan-ozel-temsilcisi-cnn-turkte-iliskilerde-tam-normallesmeye-haziriz-2090785