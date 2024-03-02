Ali Erbaş: Filistin’deki silahı Siyonist Hıristiyanlar veriyor! Sınır ötesinde Müslüman sayısı arttı!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yıllardan beri bahsederdim ‘Siyonist Hristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli’ derdim, bugün görüyoruz. Gazze’de, Filistin’de katliam yapanlara silahı Siyonist Hıristiyanlar veriyor.” dedi.

Samsun’da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yıllardan beri bahsederdim ‘Siyonist Hristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli’ derdim, bugün görüyoruz. Gazze’de, Filistin’de katliam yapanlara silahı Siyonist Hıristiyanlar veriyor.” dedi.

Erbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam’ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince Konferansı’na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erbaş, Ayasofya Camisi’nde Ak Şemsettin’den sonra minbere kendisinin çıktığını söyledi.

Ak Şemsettin’in zamanının en ünlü matematikçilerinden birisi olduğunu anlatan Erbaş, “Ak Şemsettin aynı zamanda büyük bir alim. İslami ilimlerde de öyle. Mikrobu bulan ünlü bir bilgindir. İstanbul’un fethinde Ayasofya’da ilk o minbere çıkan Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır. İkinci açılışında minbere çıkmak da bize nasip oldu. Rabbim bir daha kapatmasın inşallah.” ifadesini kullandı.

Siyonist Hristiyanların Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ali-erbas-filistindeki-silahi-siyonist-hiristiyanlar-veriyor-sinir-otesinde-musluman-sayisi-artti-1834113.html