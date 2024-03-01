Serdar Kılıç: Türkiye, Ermenistan’la ilişkilerini tamamen normalleştirmek istiyor

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinde Türkiye Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, Antalya Diplomatik Forumu çerçevesinde düzenlenen panelde, “Türkiye, Ermenistan’la ilişkilerini tamamen normalleştirmek istiyor.” diye duyurdu.

“Türkiye, Ermenistan’la ilişkilerini tamamen normalleştirmek istiyor. Dikkate almamız gereken bazı adımlar var ama öncelikle toplantılar yapmamız gerekiyor.” dedi.

İlişkilerin normalleşme sürecinde herhangi bir önkoşulun olmaması konusunda Moskova’da anlaşmaya vardıklarını kaydeden Kılıç, Ermeni tarafını ‘gelecekteki toplantıların ön koşulu olarak sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik kişilere açılmasını ileri sürmekle’ suçladı.

Büyükelçi Kılıç, “Ruben’e müzakereler için Yerevan’ı ziyaret etmeye hazır olduğumu defalarca söyledim. Kendisiyle Ankara’da da buluşmaya hazırım. Ama Ankara ve Yerevan’daki görüşmemizde üçüncü ülkelere ve diplomatik pasaporta sahip kişilere sınırın açılmasını ön koşul olarak kabul ederse, o zaman bir sorunumuz var demektir. Buluşup konuşmalıyız. Eğer bir çözüm bulmak istiyorsak, önemli olan buluşmaktır ve bir yılı aşkın süredir bir araya gelemiyoruz.” ileri sürdü.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Ermenistan’ın özel elçisi Ruben Rubinyan’ın, tarafların 2023 yazında sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açma konusunda varılan anlaşmaya rağmen, Ermenistan-Türkiye sınırının kapalı kalmaya devam ettiği yönündeki açıklamasına değinen Kılıç, sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahibi kişilere, uzun vadede ise zamanı geldiğinde herkese açmak istediklerini söyledi.

Kılıç’ın, Ermenistan’ın görüşmeler için ön koşul koyduğu yönündeki açıklamasına yanıt veren Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan’ın görüşmeler için ön koşul koymadığını ifade ederek bir yanlış anlaşılma olabileceğini belirtti.

“Serdar’la en son Tahran’da buluştuk. Zaten iki kez Türkiye’ye gittim ve Serdar’la tanıştım. Yani hiçbir ön koşul yok ve elbette nerede buluşacağımızı daha sonra tartışacağız.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/01/Serdar-Kılıç-Türkiye-Ermenistan-Antalya/269429