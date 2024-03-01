Paul’u isyan ettiren Türkiye kararı! Ermeni lobisinden mesaj yağdı

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Uluslararası arenada Türkiye’nin karşısına sık sık çıkan ABD’li Senatör Rand Paul’un F-16’lar hakkında verdiği yasa tasarısı ezici bir çoğunlukla reddedildi. Ret sonrası soluğu sosyal medyada alan Paul skandal açıklamalara imza attı, Paul’un bu açıklamalarına Ermeni lobisinden destek geldi.

ABD hükümeti 26 Ocak Cuma günü, Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi. Aylar süren müzakerelerin ardından yasalara uygun olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye anlaşmayla ilgili bilgi verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Türkiye’nin 40 adet yeni F-16 alacağı, halihazırda elinde bulunan 79 tanesinin ise yenileneceği belirtildi.

Türkiye F-16 savaş uçakları için ilk talebini Ekim 2021’de dile getirmişti, onay 20 ayın ardından geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’de yer alan komite liderlerine geciktirmeden onay vermeleri için bir mektup yazdı. Türkiye’ye F-16 satışının onaylanmasının ardından ise Hindistan, Yunanistan ve Ermeni lobisi kongrede harekete geçti. Aralarında bir koalisyon kuran bu üç ülke, ‘Türkiye’ye savaş jetine hayır’ isimli sosyal medya etiketi dahi oluşturdu.

TÜRK DÜŞMANINDAN SKANDALLAR SİLSİLESİ

Türkiye’nin bu satın alımına ilişkin senatodan ise en kritik tepki Cumhuriyetçi Rand Paul‘den geldi. 2019 yılında ABD’nin Suriye’den çekilmesini Türkiye nedeniyle istemeyen Paul, söz konusu tasarıyı o dönem Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik yaptığı operasyonlar nedeniyle iptal etti. Paul’un bir başka skandalı ise yaklaşık 8 sene öncesine dayanıyor. O dönem ABD Başkanlık seçimleri için adaylardan biri olan Paul, YPG’li teröristlere devletkurmak istediğini belirterek “Ben Kürdistan için yeni sınırlar çizeceğim ve onlara yeni bir ülkenin sözünü veriyorum” ifadesini kullandı.

Dahası, ABD Dışişleri Bakanlığının F-16’ların satışı ile ilgili Kongre’ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul’ün Senato’ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

REZALET TASARI ÖNERİSİ FARK YEDİ

Öte yandan dün gece uluslararası ajanslar Paul’un bu tasarısının 13’e karşı 79 oy gibi ezici bir çoğunlukla reddedildiğini bildirdi. Oylamadan önce Paul, Türkiye’yi eleştirdi ve satışa izin verilmesinin Ankara’nın “yanlış davranışlarını” teşvik edeceğini belirtti.

Paul X üzerinden yaptığı açıklamada “Türkiye güvenilmez bir müttefik. Suriye’de dostlarımıza saldırılar düzenliyorlar (PKK/YPG) onları bu uçaklarla ödüllendirmemeliyiz” deyip ekledi:

“Türkiye yıllarca, Ermenistan’a yönelik karşı tavır aldı, savaşlarda Ermenistan’ın düşmanlarını destekledi. İsveç’i NATO’ya kabul ettikleri için onlara ödül veriyoruz”





ERMENİ LOBİSİ: VERİLMEMELİYDİ

ABD’de 1970’li yıllarda kurulan Ermeni lobisinin temsilcisi “Ermeni Meclisi” ise Paul’un açıklamalarını paylaştı ve konuyla ilgili “Türkiye bu silahları masum insanlara karşı kullanacak. Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan savaşında, Bakü’ye verdiği destek nedeniyle Kafkasya’yı istikrarsızlaştırdı, onlara F-16’lar teslim edilmemeliydi” ifadelerini kullandı ve Rand Paul’a Ermeni lobisine ve Türk karşıtlığına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-paulu-isyan-ettiren-turkiye-karari-ermeni-lobisinden-mesaj-yagdi-7086831