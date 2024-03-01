Papa cinsiyet teorisini hedef aldı: Bu çirkin ideoloji ile ilgili çalışmalar yaptırıyorum

Karşıtları tarafından sıklıkla toplumsal cinsiyet ideolojisi olarak adlandırılan toplumsal cinsiyet teorisi, toplumsal cinsiyetin erkek ve kadın ikili kategorilerinden daha karmaşık ve değişken olduğunu ve görünen cinsiyet özelliklerinden daha fazlasına bağlı olduğunu ileri sürüyor

Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis son yıllarda popülaritesi artan “cinsiyet teorisinin” tehlikeleri konusunda uyardı ve insanlığı tehdit eden “çirkin bir ideoloji” olarak kınadığı bu teori hakkında çalışmalar yaptırdığını açıkladı.

Cuma günü Vatikan’da Hıristiyan öğretilerine göre kadın ve erkeğin değişen rolü üzerine iki günlük bir konferansın katılımcılarına hitap eden Francis, “cinsiyet ideolojisi” olarak adlandırdığı şeyin bir tehdit olduğunu, çünkü cinsiyetler arasındaki farkı silmeyi amaçladığını söyledi.

“Farklılıkları ortadan kaldıran ve her şeyi aynı kılan çağımızın bu çirkin ideolojisi hakkında çalışmalar yapılmasını istedim” diyen Papa “Farklılıkları ortadan kaldırmak, insanlığı ortadan kaldırmak anlamına gelir,” ifadelerini kullandı.

Karşıtları tarafından sıklıkla toplumsal cinsiyet ideolojisi olarak adlandırılan toplumsal cinsiyet teorisi, toplumsal cinsiyetin erkek ve kadın ikili kategorilerinden daha karmaşık ve değişken olduğunu ve görünen cinsiyet özelliklerinden daha fazlasına bağlı olduğunu ileri sürüyor.

87 yaşındaki papa, yakın zamanda geçirdiği soğuk algınlığının hâlâ devam ettiğini ve bir yardımcıdan konuşmasını okumasını istediğini ancak öncelikle cinsiyet ideolojisi konusundaki duygularının “altını çizmek” istediğini söyledi.

Kendisi, insanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırma riskine karşı uyarıda bulunan ve 1907’de Katolik bir rahip tarafından dinin yer olmadığı bir dünya hakkında yazılan distopik bir roman olan “Dünyanın Efendisi” adlı kitabı okuduğunu hatırladığını söyledi.

Papa, ziyaretçilerine “Vaktiniz varsa okuyun, çünkü günümüzün bu sorunlarından bahsediyor” dedi.

https://tr.euronews.com/2024/03/01/papa-cinsiyet-teorisini-hedef-aldi-bu-cirkin-ideoloji-ile-ilgili-calismalar-yaptiriyorum