Karen Khachanov ve Andrey Rublyov’dan Karabağ Ermenileri için yardım maçı

Ermeni kökenli Rus tenisçi Karen Khachanov ve Rus tenisçi Andrey Rublyov, geliri Artsakh Ermenilerine bağışlanacak bir yardım maçı düzenleyecek.
Ermeni Genel Beden Eğitimi Birliğinin Glendale’deki “Ararat” şubesinin girişimiyle düzenlenen yardım maçı 16 Mart’ta ABD’nin Los Angeles kentinde oynanacak.
Karen Khachanov, Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği (ATP) sıralamasında 15. sırada yer alıyor. Uluslararası Federasyonun himayesinde düzenlenen turnuvada 4 kez birincilik elde etti. Tokyo’daki 32. Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/01/Karen-Khachanov-Artsakh-Ermenileri-Karabağ/269394
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