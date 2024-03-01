alya Temsilciler Meclisi üyesi Emanuele Pozzolo, Stepanakert’te Charles Aznavour’un anısına ithaf edilen büstün Azerbaycan tarafından yıkılmasına değindi.
İtalyan milletvekili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Dünya müziğinin en büyük temsilcilerinden Charles Aznavour’un anısına adanan büst Stepanakert’te yıkıldı.
Ermenilere yönelik nefret, Hıristiyan haçlarının yok edilmesi tarih ve kültürde iz bırakıyor.”
İtalyan Temsilciler Meclisi üyesi Batı’ya uyanma çağrısında bulundu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/01/İtalyan-milletvekili-Ermeni-nefreti-tarihte-iz-bırakıyor/269364
İlk yorum yapan siz olun