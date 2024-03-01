Ararat Mirzoyan ve Hakan Fidan Antalya’da görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu’na katılıyor. Mirzoyan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 1 Mart’ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Ararat Mirzoyan ve Hakan Fidan, beraberlerindeki heyetlerin eşliğinde 1 Mart Cuma günü akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı görüşme sonrasında “Muhataplar, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tartıştı ve ilişkilerin tamamen normalleşmesine yönelik isteklerini yeniden teyit etti” açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre bu yönde atılabilecek somut adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, uluslararası ve bölgesel konulara da değinildi.

Mirzoyan ilk görüşmesini ise Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile gerçekleştirdi.

52 panelin düzenleneceği forumda, ‘Gazze Temas Grubu’na özel bir parantez açılacak. Panele Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katılacak. İsrail ve Şam yönetimine ise davet gitmediği bildirildi.

Ararat Mirzoyan 2022 yılında da Antalya Diplomasi Forumu’na katılmış ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

(Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29902/ararat-mirzoyan-ve-hakan-fidan-antalya-da-gorustu