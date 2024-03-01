Antalya’daki Diplomatik Forum’da Ruben Rubinyan, Serdar Kılıç ve Hikmet Hacıyev ile panele katıldı (CANLI)

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinde, Ermenistan Büyükelçisi ve Ermenistan Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Antalya Diplomasi Forumu’na katılıyor.

Rubinyan, Türkiye Özel Temsilcisi, Büyükelçi Serdar Kılıç ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Hacıyev ile birlikte “Güney Kafkasya’da barış, kalkınma ve bağlantı” konulu panele katıldı.

Panele Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia ve AB’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Toivo Klaar da katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/01/Antalya-Diplomatik-Forum-Ruben-Rubinyan-Serdar-Kılıç-Hikmet-Hacıyev/269418