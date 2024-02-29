Yerevan’ın en eski mağarasında zengin bir kültür koleksiyonu bulundu

İnsanlık tarihinin en eski dönemi olan Erken Taş Devri’nden bu yana yerleşim yeri olan Yerevan’da Hrazdan Nehri kıyısında onlarca mağara keşfedildi.

Yerevan Belediyesi bununla ilgili bir video yayınladı. Başkentin en eski mağarası olan “Yerevan-1″de antik taş devri kültürüne ait zengin bir koleksiyonun bulunduğu vurgulandı.

Belediyenin açıklamasında “Burada çakmaktaşı, çakmaktaşı, bazalt ve yeşimden yapılmış, çeşitli renk ve tonlarda 20 binden fazla alet ile hayvan kemikleri bulundu. Bir mağara sakininin nispeten iyi korunmuş bir iskeleti de keşfedildi” ifadeleri yer alıyor.

Arkeolojik materyaller Yerevan Tarih Müzesi’nde korunmaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/29/Yerevan-eski-mağarası-zengin-kültür-koleksiyonu/269315