Başkan Barzani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan’ı kabul etti

Erbil (Rûdaw) – Başkan Mesud Barzani, Ermenistan’da yaşayan Kürtlerin haklarına duyulan saygıdan ötürü Cumhurbaşkanı Haçaturyan’a teşekkür etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Bağdat ziyaretinin ardından bugün Kürdistan Bölgesi’ne geldi.

Haçaturyan, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından Uluslararası Erbil Havaalanı’nda karşılandı.

Ardından Haçaturyan ve beraberindeki heyet Başkan Mesud Barzani tarafından Pirmam’da kabul edildi.

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma ve istikrara övgüde bulundu.

Haçaturyan, Başkan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşamın yanı sıra terörizm ve aşırıcılıkla mücadeledeki rolünü takdir etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nı sıcak bir şekilde karşılayan Başkan Barzani de Kürt ve Ermeni halkı arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekti.

Başkan Barzani, Ermenistan’da yaşayan Kürtlerin haklarına saygı duyulduğu için Cumhurbaşkanı Haçaturyan’a teşekkür etti.

Liderler bölge yaşayan halkların ve gelecek nesillerin önündeki sorunları çözmenin tek yolunun barış olduğuna vurgu yaptı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmesine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, “İki taraf arasındaki sorunların çözümünün tek yolu anayasaya uymaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Haçaturyan ve beraberindeki heyet Başkan Neçirvan Barzani ile de bir araya gelecek.

Başkan Mesud Barzani, Pirmam'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile bir araya geldi



📸Başkan Barzani'nin Basın Ofisi pic.twitter.com/ZlvFQAR7tG — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) February 29, 2024

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/29022024