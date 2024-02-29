Azerbaycan’dan bir vandalizm daha! Artsakh’ın Eski Şen köyü mezarlığını inşaat ekipmanlarıyla yok ediyor (Video)

Azerbaycan, işgal altındaki Artsakh’ın kültürel mirasını devlet düzeyinde yok ediyor. Azerbaycan vandalizmine dair onlarca gerçeği günlük aralıklarla kaydediyoruz. İnternette yayınlanan bir başka video, Azerbaycanlı vandalların Artsakh Cumhuriyeti’nin Şuşi bölgesindeki Hin Şen (Eski Köy) yerleşiminin mezarlığını inşaat ekipmanları kullanarak nasıl yok ettiğini açıkça gösteriyor.

27 Eylül 2020’de Türkiye-Azerbaycan terör ikilisinin başlattığı geniş çaplı savaş ve 2023’te Artsakh’ı tamamen Ermenilerden arındırmasının ardından Şuşi’nin tarihi mezarlıkları, Hadrut ve Martunu ilçelerinin birçok yerleşim yeri mezarlığı, Askeran ilçesinin Sğnak köyünün mezarlığı, Martakert ilçesinin Haterk köyünün kardeş mezarlığı vb. Azerbaycan’ın devlet düzeyinde uyguladığı kültürel soykırım politikasının hedefi oldular.

Bütün bunlar Artsakh’ın kültürel mirasının yok edilme ve gasp tehdidi altında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Silahlı Çatışmalarda Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesi’nin 4. Maddesine göre, kültürel mirasa karşı her türlü vandalizm, hırsızlık, soygun, zimmete geçirme, düşmanlık veya misilleme yasaktır. 1954 tarihli ilk Lahey Protokolü işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesini yasaklıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/29/Azerbaycan-vandalizm-Artsakh-Eski-Şen-mezarlığı/269344