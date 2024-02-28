MICKEY MOUSE FUNHOUSE, Vartavar’ı konu alan bir bölüm yayınlayacak

Sevan Ataoğlu – MICKEY MOUSE FUNHOUSE, tamamen Vartavar’ı konu alan bir bölüm yayınlayacak.

“Vartavar!” bölümünü kocası Ermeni olan Kathleen Sarnelli yazmış: “Minnie, su oyunları ve kutlamaları içeren geleneksel bir Ermeni festivali olan Vartavar’ı kutlamak için yanlış kıyafet giydiğini fark ettiğinde bir moda hatasıyla karşı karşıya kalır. Minnie şenliklere katılmak için mükemmel kıyafeti zamanında bulabilecek mi?”

“Vartavar!” 1 Mart 2024 Cuma günü Disney+’ta gösterime girecek.