Ermeni cemaatinin güçlü ismi TİP’e katıldı

Ermeni cemaatinin sevilen, güçlü isimlerinden eski dönem İBB İl Meclis Üyesi ve Adalar Belediyesi meclis üyesi Avedis Kevork Hilkat, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı.

Hilkat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘2 senedir İstanbul Adalar ilçemizde bağımsız olarak sürdürdüğüm siyasi çalışmalarımı “ TİP “ Türkiye İşçi Partisi saflarında hizmet edeceğimi kamuoyu bilgisine sunarım. Hayırlı olmasını dilerim’ ifadelerini kullandı.

Avedis Kevork Hilkat Kimdir?

20/07/1953 İSTANBUL-Kadiköy de doğan Avedis Kevork HİLKAT, Saint Joseph Fransız Lisesi Ortaokulu 1968 de mezunu. Evli ve 2 çocuk babası olan Hilkat, 40 yılı aşkın bir süredir Kınalıada da yaşıyor. Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe yarım asırdır çalışan Hilkat, 2009 yerel seçimlerinde İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği için bağımsız aday olmuş, bir rekor kırarak yüzde 4.12 oy almış ve İstanbul’da birinci olmuştu. Cumhuriyet tarihinin tek Hristiyan asıllı Türk Kızılayı başkan danışmanı olan Hilkat aynı zamanda Türk Kızılayı Adalar Şubesi yöneticiliği de yaptı. Hilkat aynı zamanda Vakıf Ay kurucu üyesi ve Kınalıada Spor Kulübü Başkan Yardımcısı…

2010-2011 yılında CHP Adalar İlçesi Yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde de bulunan Hilkat, Adaların sorunlarını çözebilmek için çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı ve hala bu görevlerde üst düzey yöneticilik yapmakta. Birçok gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Hilkat, 2014-2019 7. Dönem İBB ve Adalar belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

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