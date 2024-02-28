Azerbaycan’dan silahlı bir asker Ermenistan sınırını geçti

28 Şubat günü saat 05.15 sıralarında AKM tipi ateşli silah ve 1 kasa ile silahlanmış Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir asker, Ermenistan’ın Syunik İdari Bölgesine bağlı Teğ köyünün sınır bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan temas hattını geçti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı askerleri Azerbaycan askerini etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili olarak Ermenistan Soruşturma Komitesi, Ermenistan Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/28/Azerbaycan-askeri-Ermenistan-Azerbaycan-temas-hattını-geçti/269216