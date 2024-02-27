Rusya’daki lise öğrencilerine Ermeni halkının tarihi ve Ermeni Soykırımı anlatıldı

Rusya’nın Tümen bölgesindeki İşim kentinin 7. okulunun 10-11. sınıf öğrencileri, Ermeni diasporası temsilcisi Fyodor Çorbacıyan ile bir araya geldi. Öğrencilere Ermenistan’ın tarihini ve tüm dünyada bilinen sembollerini, Nuh’un Gemisi’nin yolculuğunu sonlandırdığı Ararat Dağı’nı anlattı. Ermeni Soykırımı’ndan da bahsetti.

Ermenistan’da yapılıp daha sonra şehre taşınan İşim’de, Rus ve Ermeni halklarının asırlık dostluğunu simgeleyen bir anıtın dikildiği kaydedildi.

Bu İşim anıt kompleksinde her yıl bir anma töreni düzenleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/27/Rusya-Ermeni-halkı-tarihi-Ermeni-Soykırımı/269126