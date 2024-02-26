Marukyan, Mutalibov’un röportajına atıfta bulunarak Khocalu olaylarıyla ilgili dikkat çekici gerçekleri yayınladı

Ermenistan’ın Özel Görevli Büyükelçisi Edmon Marukyan, X hesabından (eski Twitter) Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutalibov’un 1992 yılında “Nezavisimaya Gazeta”da yayınlanan röportajının orijinal kanıtını yayınladı.

Marukyan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutalibov Khocalu’ya (İvanyan) yapılan saldırının sürpriz bir saldırı olmadığını ifade etti.” 1992 yılında Rus “Nezavisimaya Gazeta” gazetesine verdiği röportajda “Ermenilerin insanların çıkması için bir koridor açık bıraktığını” vurguladı.

Ancak Azerbaycan Halk Cephesi’nin silahlı birlikleri, Ağdam bölgesi sınırı yakınında sivillerden oluşan konvoyun üzerine ateş açtı. Bu daha sonra, bu suç eylemini muhalefetin kendilerini iktidardan uzaklaştırma girişimleriyle ilişkilendiren ve olanlardan tamamen rakiplerini sorumlu tutan Ayaz Mutalibov tarafından da doğrulandı.

Mutalibov, Rusya merkezli “Novoye Vremya” gazetesine verdiği röportajda “Khocalu sakinlerinin vurulmasının Azerbaycan’ın kontrolünü ele geçirmek için birileri tarafından organize edildiği açık” dedi.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/26/Marukyan-Mutalibov-röportajı-Hocalı-Azerbaycan-Ermenistan/269077