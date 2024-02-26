Mardin’de Ana dil’e Üç dilde kutlama

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği programda 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Salonunda 3 dilde Kutlandı.

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği anadil etkinliği üç dilde yapıldı. Programa Herdem Merwanî, Ömer Gültekin ve Yusuf Beğtaş panelist olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü yapan yazar Mehmet Dinç açılışta yaptığı konuşmada; anadilin insanın yurdu olduğunu, bu nedenle yeryüzünde konuşulan her dilin el uzatılmayacak kadar kutsal olduğunu söyledi.

Dinç, konuşmasının devamında Mardin gibi çok dilli bir kentte lisanın sahipleriyle panel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Panelistlerden Yazar Herdem Merwanî, Kürt dilinin tarihçesinden söz etti, Merwanî konuşmasının devamında Kürtçe sanat dilinin taşıyıcıları olan Dengbêjlerin önemini anlattı. Sözlü anlatının sanatçıları Dengbêjlerin Kürt dilini canlı tutuklarını söyledi.

“Dili yok olan halklar yeryüzünden silinmeye mahkûmdurlar,”

Kürtçenin yaşaması için herkesin anadilinde konuşması, okuması ve Kürtçe sanata, kültüre sahip çıkması gerektiğini anlattı. Arap dili panelisti araştırmacı Ömer Gültekin konuşmasına başlarken Kürtçe, Arapça ve Türkçenin sembolü haline gelmiş Cegerxwîn, Mahmut Derviş ve Nazım Hikmet’i saygıyla andığını söyledi. Gültekin dil ve halkların varlığının doğrudan birbiriyle alakalı olduğu söyledi; “Dili yok olan halklar yeryüzünden silinmeye mahkûmdurlar,” dedi.

Gültekin, Dil insanın şahsiyetidir, varoluş serüvenidir, dedi. Bir insanın kökeninden çok bir dile sahip olup olmadığının yeryüzünde bir yer kapladığı ile ilişkili olduğunu söyledi. Süryani dili panelisti yazar Yusuf Beğdaş ise Süryani dilinin kökenlerinden, tarihinden söz etti. Beğtaş, Süryani dilinin Hristiyanlığın dili olduğunu söyledi. Süryanice organik kültürün mirasçısı ve Dicle ve Fırat kadar uzun bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

“Anadilini bilmeyen neden yaşadığını bilemez,”

Yusuf Beğtaş, Naum Fayik’in veciz bir sözüyle “Anadilini bilmeyen neden yaşadığını bilemez,” özdeyişinin Süryanice için ne kadar anlamlı olduğunu söyledi. Beğtaş konuşmasının devamında Süryani dilinin yaşaması için yapılması gereken bazı çalışmalardan söz etti. Bunlar; Süryanicenin bir akademiye ihtiyacı olduğunu (Irak’ta bu konuda bazı adımların atıldığını), ilk, orta ve yükseköğretimde okutulması gerektiğini, kitap ve kaynakların çoğaltılmasını, Süryani medyasının gelişmesini ve aile içi Süryanicenin konuşulması şeklinde sıraladı. Panel soru cevap şeklinde devam etti.

Panelin bitiminde Dengbêj Silêmanê Zonî sahne aldı. Zonî dört kilam ile günün anlamına katkı sağladı.

Editör: Gülten Akgül

https://www.mardinlife.com/mardin/mardin-de-anadil-e-uc-dilde-kutlama?fbclid=IwAR1hVtl6_Thf7eCKBp2DpIAH7WD_9CbioiYER9kS6OZEPxKg2kzBysWJtv4