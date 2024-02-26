Johnny Melikyan: Ermeni-Fransız askeri-teknik işbirliği üçüncü bir ülkeye yönelik değildir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 21 Şubat’ta Elysee Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı ağırladı. İki lider görüşmeleri öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Macron, stratejik altyapının geliştirilmesi konusunda Ermenistan’ı desteklemeyi ve sorumluluk ruhuyla, gerilimi tırmandırma arzusu olmadan askeri teçhizat sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Paşinyan ise, Fransa’nın yardımı ile ülkesinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin endişe yaratmaması gerektiğini ve amaçlarının bölgede denge sağlamak olduğunu açıkladı.

İki liderin bu açıklamasını ve savunma alanında iki ülke arasındaki işbirliği hakkında Ankara’da bulunan Kafkassam Araştırma merkezi Ermeni siyaset uzmanı Johnny Melikyan ile konuştu.

Melikyan “Ermenistan’ın Hindistan veya Fransa gibi farklı ülkelerle askeri-teknik işbirliği üçüncü bir ülkeye yönelik değildir ve alınan askeri teçhizat ise tamamen savunma amaçlıdır” dedi.

Uzmana göre savunma alanındaki Ermeni-Fransız işbirliği Ermenistan’ın askeri-teknik politikasının çeşitlenmesinin bir yansımasıdır. Çünkü önceki işbirlikleri objektif ve subjektif nedenlerden dolayı Erivan’ı tatmin etmiyorlar.

Melikyan “2020 savaştan ve 2023’ten Dağlık Karabağ’a yapılan saldırıdan ve nüfusunun zorla yerinden edildiğini sonrasında ihlal edilen statüko, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne karşı yürüttüğü politikası (“Batı Azerbaycan” veya sınır ötesi “Zangezur Koridoru” iddiaları) bölgesel düzeyde ciddi güvenlik sorunları yaratıyor. 2021 yılından beri bugüne kadar Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne karşı bir takım provokasyonlar görüyoruz ve bunların sonucunda ülkemizin egemen topraklarının 200 kilometre karesinden fazlası işgal altında.

Bu tehditlere yanıt olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nde reformlar yapılıyor, Ermenistan’ın diğer ülkelerle askeri-teknik alanda işbirliği genişletiliyor. Bütün bunların amacı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bozulan askeri dengenin yeniden sağlanması ve olası tehditlere uygun şekilde yanıt verilmesidir.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/26/Ermenistan-Fransa-işbirliği/269054