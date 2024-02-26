Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Berlin’de buluşacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Berlin’de biraraya gelecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Ararat Mirzoyan ve Ceyhun Bayramov’un 28-29 Şubat’ta Berlin’de bir araya geleceğini açıkladı.

Badalyan , “Münih’te düzenlenen üçlü toplantıda varılan anlaşmaya göre, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları heyetlerinin toplantısı 28-29 Şubat’ta Berlin’de gerçekleşecek” dedi.

Son olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Münih’te düzenlenen Güvenlik Zirvesi’nde Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un ev sahipliğinde buluşmuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da, önümüzdeki günlerde Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri toplantısının yapılacağını duyurdu.



Bayramov şunları kaydetti: “Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında Münih’te bir görüşme yapıldı ve ardından sürecin yeniden başlatılmasına karar verildi. Yakın gelecekte barış anlaşmasını görüşmek üzere Ermeni heyetiyle yüz yüze görüşmeler yapılması planlanıyor.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29879/ermenistan-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-berlin-de-bulusacak