Ermenistan Basketbol Milli Takımı başardı: Arnavutluk takımına galip geldi

25 Şubat’ta Basketbol Dünya Kupası’nın eleme türü kapsamında Arnavutluk Basketbol Milli Takımı Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da kabul edildi.
Ermenistan Basketbol Milli Takımı, Arnavutluk Takımı’yla yarışmaya girip 1. yarısında 24:23 scorla liderliğinde kaldı. İkinci yarısında ise Ermenistan aleyhine 6 puanlık bir fark gösteriliyordu.
3. ve 4. yarılarında Ermenistan Basketbol Milli Takımı liderlik yapmaya devam ederek sonunda 84:79 scorla Arnavutluk Basketbol Milli Takımı’na galip gelmeyi başardı.
Dünya Kupası’nın eleme turu kapsamında Ermenistan Basketbol Milli Takımı’nın bir sonraki karşılaşma deplasman maçı olarak Kasım ayında Avustralya’da düzenlenecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/26/Ermenistan-Arnavutluk-Basketbol/269000
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