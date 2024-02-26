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Ermenistan Basketbol Milli Takımı başardı: Arnavutluk takımına galip geldi

2024-02-26

25 Şubat’ta Basketbol Dünya Kupası’nın eleme türü kapsamında Arnavutluk Basketbol Milli Takımı Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da kabul edildi.

Ermenistan Basketbol Milli Takımı, Arnavutluk Takımı’yla yarışmaya girip 1. yarısında 24:23 scorla liderliğinde kaldı. İkinci yarısında ise Ermenistan aleyhine 6 puanlık bir fark gösteriliyordu.

3. ve 4. yarılarında Ermenistan Basketbol Milli Takımı liderlik yapmaya devam ederek sonunda 84:79 scorla Arnavutluk Basketbol Milli Takımı’na galip gelmeyi başardı.

Dünya Kupası’nın eleme turu kapsamında Ermenistan Basketbol Milli Takımı’nın bir sonraki karşılaşma deplasman maçı olarak Kasım ayında Avustralya’da düzenlenecek. 

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/26/Ermenistan-Arnavutluk-Basketbol/269000

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