Ermeni cimnastikçi Artur Davtyan Dünya Kupası’nda üste üste 2. altın madalya kazandı

Ermenistan Cimnastik Takımı üyesi Artur Davtyan, Dünya Kupası’nda galibiyet kazanmaya devam ediyor.
Ermeni cimnastikçi Artur Davtyan, Almanya’nın Cottbus kentinde düzenlenen Dünya Kupası sırıkla atlama finalinde 15.100 puan toplayarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandı.
Daha önce Vahagn Davtyan Dünya Kupası’nda bronz madalya elde etmişti.
Mısır’da düzenlenen Dünya Kupası’nın ilk turunda Artur Davtyan altın, Vahagn Davtyan ise gümüş madalya kazanmıştı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/26/Ermeni-cimnastikçi-Artur-Davtyan-Dünya-Kupası-altın-madalya/268973
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