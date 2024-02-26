Dünyaca ünlü Ermeni tenisçi ATP sıralamasında 15. sıraya yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Derneği, (ATP) tenisçiler sıralama tablosunu yayınladı. İlk onda herhangi bir değişiklik olmadı ve dünyanın ilk raketinin unvanı Novak Djokoviç elinde tutmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Ermeni tenisçi Karen Khaçanov işbu sıralama tablosunda 17. sıradan 15’e yükseldi.

27 yaşındaki Khaçanov. Doha’da düzenlenen ATP karşılaşmasında kariyerinin 6. şampiyonluğunu kazandı.

“Grand Slamın” herhangi bir turnuvasında kazanamadım, sadece yarı final ve çeyrek finalde çok iyi oyunculara karşı kaybettim ve bu da hedefime yaklaştığını gösteriyor” diye konuştu.

Ermeni tenisçi, nihai hedefin “Grand Slam” turnuvasını kazanmaya devam ettiğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/26/Karen-Khachanov/269067