YÜKSEK RUHANİ KONSEY TOPLANTILARI SONA ERDİ

Daha önce belirttiğimiz gibi, Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II Hazretleri başkanlığında, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri önderliğinde, S. Eçmiadzin Katolikosluk Makamı’nda düzenlenen Yüksek Ruhani Konsey toplantıları 23 Şubat 2024 Cuma günü Katolikos Hazretleri’nin takdisleri ve “Bahbaniç” duasıyla sona erdi.

Toplantıda, çeşitli konuların yanı sıra Ermeni Kilisesinin Patriklik makamlarının faaliyetleri, dini, hukuki, eğitim alanlarına ilişkin konular da görüşüldü.

Toplantıda, Katolikosluk Makamı Ana Katedralinin yeniden takdis edilmesi ve Kutsal Müron Yağı Kutsaması (Müronorhnek) törenlerinin 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde S. Kevork Zoravar ve Varaka S. Haç Yortusunda gerçekleştirilmesine karar verildi. (ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.facebook.com/photo?fbid=723242536597603&set=a.422328053355721)

Patrik Hazretleri, 24 Şubat 2024 Cumartesi sabahı, Arakadzot Bölgesi Ruhani Önderi Episkopos Mıgırdiç Broşyan ve Rahip Hovagim Seropyan eşliğinde, Ğazaravan Rahibe Manastırını ziyaret etti ve burada Rahibe Elizabeth önderliğindeki rahibeler tarafından karşılandı.

Burada, Ruhani Önderimiz rahibelerle Yaramaz Oğul meseli hakkında konuştu. Patrik Hazretleri, bu meselin Rab İsa Mesih’in en önemli mesellerinden biri olduğunu belirterek, kaybolma, kayıp ve yaramaz oğul olma durumunu açıkladı. İnsanın en çok servette kaybolduğunu ancak ne yazık ki zengin olduğunu bilmediğini söyledi. “Benzetmedeki baba Tanrı’nın kendisidir, ancak gerçek yaramaz, kayıp kardeşinin geri dönüşünden memnun olmayan, isyan eden en büyük oğuldur.” dedi. Daha sonra rahibeler ile Patrik Hazretleri arasında keyifli bir sohbet yaşandı.

Patrik Hazretleri rahibeleri takdis ettikten sonra, ruhani önderliğin önemli manastırlarından Aziz Muğni S. Kevork Manastırı’na doğru yola çıktı. Burada pederler tarafından karşılandı ve bölgenin Ruhani Önderi tarafından öğle yemeğiyle ağırlandı.

Patrik Hazretleri daha sonra Katolikosluk Makamı’na geri döndü.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad