Fransa-Ermenistan arasında savunma alanında işbirliği

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu savunma alanında birçok anlaşma imzaladı.

İmzanın ardından bakanlar basına ortak açıklama yaptı.

Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, Ermenistan’ın Fransa’dan aldığı teçhizatın savunma amaçlı olduğunu söyledi ve “Bu bölgede nüfusun ve sınırların korunması bir önceliktir. Ve hiç kimse Ermeni ordusunu savunma kapasitesini güçlendirdiği için eleştiremez” dedi.

Bakan, Fransa’nın ihtiyaç halinde Ermenistan’a çeşitli menzilli füzeler sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Lecornu, savunma alanındaki Ermeni-Fransız işbirliğinin sadece silah tedariği değil, eğitimi de kapsadığını açıkladı. Buna göre Fransa’nın Ermenistan’da daimi askeri danışmanı bulunacak, Ermeni subay ve astsubaylar Fransız askeri okullarında eğitim alma olanağına sahip olacak.

Lecornu, ilk parti gece görüş cihazının 22 Şubat’ta Ermenistan’a teslim edildiğini de ekledi ve “Hangi ekipmanların geleceği konusunda fazla detaya girmeyeceğim ama hepsi savunma amaçlı.” diye konuştu.

Askeri sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin de Ermenistan’a geldiğini hatırlatan Lecornu savunma amaçlı uçaksavar temini konusuna değindi ve “Gerekirse uzun menzilli füzelerin de Ermenistan’ın emrinde olacağını” kaydetti.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan da ülkesinin askeri-teknik işbirliğini çeşitlendirmeye karar verdiğini ifade etti ve “Bu, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemenlik hakkıdır ve Ermenistan kiminle işbirliği yapacağına karar vermekte özgürdür. Bu, Ermeni halkının ve Ermeni devletinin çıkarlarına uygundur. Bu konuda çok netiz” dedi.

Bakan “Ermeni-Fransız işbirliğinin kimseye karşı olmadığını” vurguladı.

Papikyan şöyle devam etti: “Ayrıca Fransa’yla, İran’la işbirliği yapmak bizim hakkımızdır ve bunu herkesin dikkate alması gerekir. Fransız meslektaşlarımız diğer ortaklarla olan işbirliğimize saygı duyuyor, İranlı meslektaşlarımız da diğer ortaklarla olan işbirliğimize saygı duyuyor. Diğer tüm ortaklar gibi Rus meslektaşlarımızın da aynısını yapması gerektiğini düşünüyorum.”

(Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet)​

Agos