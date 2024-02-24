Ermenistan Dışişleri, Zelensky’nin muhtemel ziyaretini yalanlamadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin Ermenistan’ı ziyaret edeceği yönündeki haberlere ilişkin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan bu haberleri ne doğruladı ne de yalanladı.

Badalyan, Armenpress’e yaptığı açıklamada, “Üst düzey ziyaretleri zamanında resmi olarak bilgilendirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Bazı medya sitelerinde çıkan haberlere göre Zelensky, Mart ayında Ermenistan ve Azerbaycan’ı ziyaret etmeyi planlıyor. Ermenistan gezisinin 4 Mart’ta planlandığı belirtiliyor.

Ermenistan-Rusya ilişkilerinde sorunların yaşandığı dönemde Zelensky’nin Ermenistan’ı ziyaret etmesinin söz konusu ilişkilerde yeni sıkıntılar yaratacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Perşembe günü yayınlanan bir röportajda, Ermenistan’ın Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (CSTO) katılımını hükümet olarak dondurduklarını söyledi.

Paşinyan “Kolektif Güvenlik Anlaşması, Ermenistan açısından özellikle 2021 ve 2022’de hedeflerine ulaşmadı” dedi. Ermenistan hükümeti son üç yılda gerçekleşen Azerbaycan saldırılarında Rusya’nın ve ittifaktaki diğer ülkelerin Ermenistan’a gerekli yardımı yapmadığını ve ittifakın gereklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Paşinyan söz konusu röportajda ayrıca, Bakü yönetiminin, uzun vadeli bir barış anlaşması için gerekli ilkelere uymadığını belirterek, Azerbaycan’ın yeni bir saldırı başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

(Armenpress, Reuters)

Agos