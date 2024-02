Dondurulmuş embriyolar ‘çocuk’ sayılacak

ABD’nin Alabama eyaletinde üç çift, bir doğum merkezinde tüp bebek tedavisi gördü. Kalan embriyolarını da dondurttular. Ancak Aralık 2020’de dondurulmuş embriyoların saklandığı yere bir başka hasta girdi. Kapıdaki güvenlik açığından faydalanan kişi, embriyoların tutulduğu ‘kriyojenik kreş’ten birkaç embriyo çıkardı. Ancak embriyolar aşırı düşük sıcaklıkta tutulduğundan, hastanın eli ‘donarak yandı’. O nedenle tuttuğu bazı embriyolar yere düştü ve kullanılmaz hale geldiler. Kreşte embriyosu olan ebeveynler ‘haksız ölüm’ davası açtı. Önce yerel mahkeme, embriyoların kişi veya çocuk tanımına uymadığını tespit etti ve taleplerini reddetti.

ÖMÜR BOYU SAKLAMA MALİYETİ

Konu Yüksek Mahkeme’ye taşındı. Eyalet Mahkemesi, dondurulmuş embriyoların da çocuk olduğuna, olayın Reşit Olmayan Bir Kişinin Haksız Ölümü yasası kapsamına girdiğine hükmetti. Bu karar tartışmaya yol açtı. Normalde çiftler daha fazla çocuk istemedikleri takdirde embriyoları çöpe atılıyor veya araştırmalara veya isteyen başka ailelere bağışlanıyor. Bazı embriyolar da tedavi sırasında hasar görebiliyor veya gebelikte kullanılamıyor. Uzmanlar bu kararın tüp bebek tedavisi maliyetini artırabileceğini, ömür boyu saklama ücretlerinin zorunlu olabileceğini, ailelerin sorumlu tutulma korkusuyla bu tedaviden vazgeçebileceğini söylüyor. Alabama Üniversitesi, tüp bebek hizmetlerini geçici olarak durdurdu.

ABD’nin New Mexico Üniversitesi’nden araştırmacılar, 62 kadının plasentasını test etti. Dış dünyaya karşı bir bariyer olarak bilinen plasentaların, mikroplastiklere karşı koruyuculuğuna bakıldı. Her birinde küçük plastik parçalar tespit edildi. Her bir plasentadaki parçacıkların boyutu 6.5 ile 790 mikrogram arasında değişiyordu. En yaygın rastlanan plastikler, yüzde 54 oranında plastik poşet ve şişelerde kullanılanlar oldu.

MEMELİLER RİSKTE

Onları, yüzde 10 oranıyla inşatta kullanılan malzemeler ve naylon izledi. Mikroplastiklerin kanserler, doğurganlık sorunları ve bunama ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Halk sağlığı uzmanları, bebeklerin düşük kilolu doğmalarına da yol açtığını söylüyor. Araştırmanın yazarı Matthew Campen, “Eğer plasentalar üzerinde bile böyle etkiler görüyorsak, o zaman bu gezegendeki tüm memeli yaşamı etkilenebilir. Bu iyi bir şey değil” dedi.

https://www.posta.com.tr/dunya/dondurulmus-embriyolar-cocuk-sayilacak-2696486