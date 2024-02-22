Toprak kazıyıcılar toprağı kazarken bir kilise buldu. Arkeologlara bağırarak seslendiler. Arkeologlar toprağın içindeki kiliseye girmeyi başardı

Toprak üzerinde kazı yapan arkeologlar toprağın altında tarih öncesi zamana ait antik bir kiliseye ulaştı. Hemen heyecanla birbirlerine seslenen arkeologlar, hemen daha önce keşfedilmeyen ve oldukça ilgi çekici olan yapı üzerinde detaylı araştırmaya başladı.

Kaynak: Sıla Aslan

Toprak üzerinde kazı çalışması yürüten arkeologlar kazı esnasında bir kilisenin kalıntıları ile karşı karşıya kaldı. Bağırarak hemen birbirlerine seslenen arkeologlar antik kilise üzerinde detaylı araştırmaya başladılar.

14 AY BOYUNCA ANTİK MANASTIRI KAZDILAR

Institut National de Institut’un 16 Şubat tarihli bir haberine göre arkeologlar Tours’daki geniş antik manastırı kazmak için 14 ay harcadılar ve kazıların yöneticisi Philippe Blanchard yetkililere yaptığı açıklamada, bulduklarının manastırdaki günlük hayata ışık tuttuğunu söyledi. Archéologiques Préventives’i (INRAP) araştırın. Uzmanlar tüm kiliseyi, tüm manastırı, tüm çevre binaları ve tesisleri, manastır konutlarını, yemekhaneyi, mutfağı, salonu, kilerleri, fırınları, boruları, çamaşırhaneleri, tuvaletleri, buz kutusunu, çöplük alanlarını ve hatta bahçeleri ortaya çıkardı. Bu keşif, Avrupa’da ilk kez bir manastırın tamamının kazıldığını gösteriyor. Manastır, Aziz Benedict tarafından kurulan bir tarikat olan Benedictine rahibelerinin eviydi. Araştırmacılar manastırda yaşayan rahibelerin sayısının farklılık gösterdiğini tahmin ediyor.

MANASTIR İÇİNDE BİNDEN FAZL MEZAR VAR

Blanchard, 16. yüzyılda bölgede en az 60 rahibenin yaşadığını söyledi. 1790’a gelindiğinde manastırda yalnızca 46 rahibe yaşıyordu. Manastırda yaşayan yerli personel de vardı ve bu da toplam sakin sayısını yaklaşık 100 kişiye getiriyordu. Blanchard’a göre arkeologlar manastır kalıntıları arasında 1.000’den fazla mezar tespit edip kazdılar. Mahalle mezarlığı, rahibe mezarlığı, hizmetçi mezarlığı ve köy mezarlığı da dahil olmak üzere çeşitli mezarlıklar arasında cenazeler bulundu. Blanchard, arkeologların muhtemelen tarikatın prestijli, üst düzey üyelerine ait olan çok sayıda ayrıntılı mezar ortaya çıkardığını söyledi. Bu cenazeler arasında büyük ihtimalle başrahibeler (manastırın başkanları), hayırseverler ve manastırda önemli sorumlulukları olan diğer kişiler de bulunuyor.

MEZARLAR İÇİNDEKİ BEDENLER ÜZERİNDE İNCELEME DEVAM EDİYOR

Uzmanlardan oluşan ekip, cesetlerin cinsiyetlerini inceleyerek cesetlerin tamamının kadın, yani rahibe mi, yoksa erkek mi yoksa rahip mi olduğunu belirlemeyi planlıyor. Bazı mezarların başlarının doğuya dönük olması, bunların rahiplere ait olduğunu gösteriyor.

BAZI MEZARLARDA KADEHLER VE MEZAR EŞYALARI VAR

Bazı mezarlarda kadehler, şallar ve kumaşlar da dahil olmak üzere mezar eşyaları bulunuyordu. Blanchard, çömlek parçalarının da bulunduğunu söyledi. Kilisenin nefinde rahibeler haçlar, madalyalar ve küçük kemik haçlarla dolu ahşap tabutlara gömüldü.

ROMA‘DAN MADALYALAR VE TESBİHLER MEVCUT

Kilisede bulunan diğer eserler arasında, muhtemelen hediyelik eşya olarak getirilen Roma’dan madalyalar ve tespihler yer alıyor. Bir açmada heykelciklerden oluşan bir hazine de bulundu.

Blanchard’a göre bölgedeki çöplüklerden birinde 18. yüzyıldan kalma bir çay takımının da aralarında bulunduğu porselen objeler bulundu. Bu porselen muhtemelen Çin’den ithal edilmişti, bu da onun servetinin bir işaretiydi.

CESETLER VAFTİZ EDİLMEMİŞ ÇOCUKLARA AİT OLABİLİR

En eski kilise yapısının kalıntılarının yakınında da bazı bebek mezarları bulundu. Araştırmacılar cesetlerin büyük olasılıkla vaftiz edilmemiş çocuklara ait olduğunu düşünüyor. Bu sıvı kutsal kabul edildiğinden, kiliseden akan suyun kendilerine ulaşacağı bir yere gömülmüş gibi görünüyorlardı. Blanchard, manastırın temellerinin 1002 yılına dayandığını ve manastırın, Fransız Devrimi’nin başlangıcında sınır dışı edildikleri 1790 yılına kadar Benedictine rahibeleri tarafından kullanıldığını söyledi. Kilise kalıntılarının altında 9. yüzyıldan 10. yüzyıla tarihlenen bir köyün kalıntıları da keşfedildi.

Yetkililer, köyden tarihi metinlerde ilk kez MS 845 yılında bahsedildiğini, dolayısıyla araştırmacıların o dönemde bir köy ve büyük bir mezarlık bulunduğunu bildiklerini söyledi. İbadet yeri de olabilir. Manastırın inşaatının üç aşaması ortaya çıkarıldı.

KİLİSENİN KESİN YAŞI MERAK KONUSU

İlki, binaya kubbe benzeri bir eklenti olan düz apsisli küçük bir kiliseyi içeriyor. Bu kilise köyün ibadet yeri olabilir ancak arkeologlar kilisenin kesin yaşını belirlemediklerini söyledi. Uzmanlara göre, 11. yüzyıl civarında küçük binanın yerini yaklaşık 50 metre uzunluğunda daha büyük bir kilise aldı. Bu kilisenin bir apsisi vardı ve iki yanında apsisli iki küçük şapel vardı. Bu yapının güneyinde ayrıca bir manastır ve çevre binaları vardı.

Blanchard, son yapının 12. ve 13. yüzyıllar arasında inşa edildiğini söyledi. Binaya, tipik olarak apsisin çevresine yerleştirilen yürüme koridorları eklenerek toplam uzunluğu yaklaşık 50 metreye çıkarıldı.

MANASTIR SÜREKLİ OLARAK YENİLENMİŞ

Arkeologlar, manastırın modası geçmiş olduğundan sürekli olarak yenilendiğini keşfettiler. Blanchard’a göre, mutfağınızı 20 yıl içinde yenileyebileceğiniz gibi, rahibeler de manastırlarını ve evlerini yenilediler. Yapıları elden geçirmek yerine daha büyük veya güncel hale getirmeyi tercih ettiler.

https://www.tv100.com/toprak-kaziyicilar-topragi-kazarken-bir-kilise-buldu-arkeologlara-bagirarak-seslendiler-arkeologlar-topragin-icindeki-kiliseye-girmeyi-basardi-galeri-735931?p=12