Paşinyan, Macron’u Ermenistan’a davet etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında Macron’u Eylül 2024’te Charles Aznavour’un 100. yıldönümüne adanan gala konserine katılmak üzere resmi ziyare için Ermenistan’a davet etti.

Başbakan Paşinyan, “Umarım Eylül ayında Yerevan’da Charles Aznavour’un 100. yıl dönümüne adanan gala konserine hep birlikte katılacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhuriyeti’ni devlet ziyareti kapsamında ziyaret etme davetimi bir kez daha vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI