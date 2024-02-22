Ermenistan, Doğu Ortaklığı ülkelerinin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 2. sırada yer aldı

Doğu Ortaklığı ülkelerinin 2023 yılı için yapılan araştırlmalar sonucunda Ermenistan’ın Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 2021’de 0,71’den 0,89’a yükseldi. Bu endekste Ermenistan’ı Moldova yalnızca 0,01 puanla geride bıraktı. Moldava en yüksek puana sahip (0.90).

Bu bağlamda Ermenistan’ın yargı sisteminin bağımsızlığı açısından komşu ülkeler arasında lider konumda olması son derece olumlu değerlendirilmektedir.

Doğu Ortaklığı (EaP), Avrupa Birliği (AB), üye ülkeleri ve altı doğu komşusu (Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir siyasi girişimdir.

Doğu Ortaklık Endeksi, altı ülkenin sürdürülebilir demokratik kalkınma ve Avrupa entegrasyonuna yönelik ilerlemesini ölçüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/22/Ermenistan-Doğu-Ortaklığı-Hukukun-Üstünlüğü-Endeksi/268762