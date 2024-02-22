‘Emperyalizme karşı olan hocalarımız var’

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Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programında konuşan Dr. Doğu Perinçek, son bir ayda yaşanan dine ve Atatürk’e hakaret, camii, kilise saldırılarının toplumu birbirine düşürmek isteyen emperyalist bir tertip olduğunu vurguladı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, önceki gün Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Programda Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman’ın sorularını yanıtlayan Perinçek, vatandaşlarımızın emperyalist bir kışkırtma ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Son bir ay içerisinde Türkiye’nin gündemini işgal eden ‘Atatürk’e ve dine hakaret edilmesi, cami ve kilise saldırıları gibi kışkırtmaların emperyalist bir tertibin işareti olduğunu söyledi. Vatan Partisi’nin bu tertibe karşı siyasetler ürettiğinin altını çizen Perinçek, vatansever hocaların olduğunu ve halkı karşı karşıya getirmeyi daha önce başaramadıklarını, şimdi de başaramayacaklarını söyledi.

‘AYNI MERKEZDEN KIŞKIRTILIYOR’

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Feyza Altun olayına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlarım konuyu bana rapor etti. Gerçekten insan okurken ellerini yüzüne kapatmak, kulaklarını tıkamak istiyor. Binlerce yıllık ahlakımızla hiçbir şekilde açıklanamayacak sözler. Ancak utanmaz insanların söyleyebileceği sözler. Özellikle milletimizin değerlerine yönelik, din düşmanlığı ve Atatürk düşmanlığı üzerinden, bunlar birbirine karşıymış gibi gösterilip aynı merkezden kışkırtılıyor. Şimdi son bir ayda yaşadığımız olayları gözümüzün önüne getirelim.

“Camide cinayet, kilisede cinayet, İstanbul Adliyesine saldırı, takside cinayet… Bir merkezden ‘Türkiye’de artık can güvenliği yok. Türkiye yönetilemiyor.’ algısının oluşturulduğu bir tertiple karşı karşıyayız. Dinimize dil uzatan da, Atatürk’ümüze dil uzatan da bu tertibin içinde. Bunlar bu tertibin kışkırtıcıları. Atatürk’e ve dinimize dil uzatmak arasında bir fark yok.

‘ŞERİAT GELSİN DİYENLERİN ORANI YÜZDE 2’Yİ BULMAZ’

“Burada şeriat derken kastedilen İslamiyet’in getirdiği hukuk sistemi değil. Bugün geldiğimizde 21. YY’de, 7. YY’nin hukuk sitemini uygulayamazsınız. Hırsızın elini kesemezsiniz, kadının mirastan aldığı payı yarıya düşüremezsiniz, dört kadınla evliliği Türkiye’ye getirmezsiniz. Şeriatın hukuk alanında getirdiği sistem 7. YY’nin sistemi. Hz. Muhammed 7. YY’nin devrimci önderiydi. O zamanki Arap toplumunun ihtiyacı olan büyük tarihsel atılıma önderlik etti. O zamanki bu çözümler ilerici, devrimci, halka mutluluk getiren çözümler. Tabii 21. YY’da o geçerliliğini kaybetti. Kimse bugün şeriatın kurallarını ortaya koyduğumuz zaman, bu kullar gelsin diyemez. Bunlar gelsin diyenlerin oranı yüzde 2’yi bile bulmaz. Bu açık. Ama burada Atatürk’ümüze ve İslam dinimize karşı, milletimizin değerlerine karşı kışkırtma olayıyla Türkiye karşı karşıya.”

‘KIŞKIRTIRSAN HABER!’

Perinçek’e, Osmanlı hanedanlığından gelen birisinin düğününde ‘Selanik’ten gelen dönmeler.” diyerek Atatürk’e beddua edilmesi konusu da soruldu. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ü hedef alanlar da var. Onlar da tamamen terbiye ve ahlak dışı, bizi inciten kıran sözler. Osmanlı düğününe ilişkin değerli dostum İlber Ortaylı da, Atatürk’ü, cumhuriyeti savunan güzel konuşmalar yaptı ve herkes onu alkışladı. Ancak bunlar haber değil. Neden bunlar haber değil. Çünkü kışkırtırsan haber. Çünkü Türkiye’nin belli haber organları doğrudan Atlantik sitemi tarafından yönlendiriyor. Sonuç itibarıyla kışkırtmalar bu kanallardan hemen köpürtülüyor. Toplumun hücrelerine kadar bu düşmanlık yaygınlaştırılıyor. Bu karşıtlıklar, saygısızlıklar ve hakaretler üzerinden bir kışkırtma kampanyası var. Bunu son zamanlarda yapılan cinayetlerden görüyoruz.

‘VATAN PARTİSİ, BİTLİS KALESİ GİBİ KARŞı DURUYOR’

“Bunların hepsi bu çıkara hizmet ediyor. Hedefleri de Türkiye’de can güvenliği yok algısı yaratmak ve birlikte olması gereken milleti birbirine düşman etmek. Sahte dincilikle, sahate Atatürkçülükle, sahte laiklikle ikilik yaratmak ve fesat çıkartmak, insanların birbirini vurması için ikilik çıkarmak isteyenler var ama onu geçmişte başaramadılar, yine başarmaları da mümkün değil. Vatan Partisi de burada milletin birliğini, bütünlüğünü, ortaçağdan kurtuluşunu ve insanımızın özgürlüğünü savunuyor ve büyük bir mücadele açıyor. Bunların karşısından Bitlis Kalesi gibi duran bir Vatan Partisi var.

HUKUKİ BOYUTU

Kışkırtmaların hukuki boyutu hakkında da konuşan Perinçek, “Her suçlu tutuklanmaz. Suça mahkeme karar verir. Tutuklama makamı suçludur diye tutuklamaz. Suçluluğun karara bağlanmasının bazı gerekçeleri vardır. O şartlarda kaçma şüphesi, delilleri yok etme şüphesi ve bir yıldan fazla hapis cezası varsa, bu şartların bulunması durumunda hakim tutuklayabilir ama tutuklarken suçlu olduğuna karar vermiş olamaz. Dinimize, Atatürk’e sövmek, hakaret etmek kamuoyunu itidal içinde kalmasını için de tutuklanabilir.” dedi.

‘Mahmut usta osmanoğlu vatansever’ Perinçek, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü savunan vatansever hocaların olduğunun da altını çizerek, emperyalistlerin başarılı olamayacağını şu ifadelerle anlattı:

“Bu iklimde saygınlığı olan, Türkiye’nin birliğine hizmet eden çok önemli insanlar da var. Örneğin Mahmut Usta Osmanoğlu gibi, Sayın Ahmet Mahmut Ünlü gibi, Sayın Mehmet Tutmaz gibi hocalar, her zaman Türk devletinin, Türk emniyetinin emperyalizme karşı savunulmasında çok sağlam tavırlar almışlardır. Dolayısıyla hem Atatürkçüler arasındaki gerçek laikler hem de muhafazakar çevrelerde bu birliğin savunucusu olan çok önemli değerler vardır. Vatan Partisi de hep onlarla beraberdir. O bakımdan karşı tarafın tüm tertipleri başarısız olmaya mahkumdur.”

SAFSATAYA KARŞI BİLİM HAREKETİ

Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi’nin düzmece, yalan bilgilere karşı bir cephe açtığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Bilim ve Ütopya Dergisi’nin bu ayki sayısını bütün okurlarımıza ve hatta dünyaya öneririm. Bu sayıda Prof. Dr. Semih Koray’ın ‘Safsataya Karşı Bilim Hareketi’ yazısı dünya ölçeğinde. Bu yazıyı abartmadan söylüyorum. Bir tek Semih Koray yazabilir. Ben iki kere okudum. Herkesin iki kere, üç kere okumasını tavsiye diyorum. Burada Vatan Partisi kışkırtmanın karşısında bir ideolojik tavır alıyor. Mesele kışkırtmalar değil. Amerika’nın yararlanmak istediği zemini ortadan kaldırmak. O zemin safsata zeminidir. Safsatayla mücadele Türkiye’nin 200 yıllık devriminin temel meselesidir.”

‘NEREYE HİZMET ETTİĞİ ÇOK AÇIK’

Dr. Doğu Perinçek, Hollanda’nın en büyük partisinin Genel Başkanı Geert Wilders’ın, Feyza Altun için Türkçe olarak X hesabından “Feyza Altun bir kahramandır.” Paylaşı yapması da soruldu. Perinçek, Hollanda’nın, Amerika’nın Avrupa’daki bir numaralı üssü olduğunun altını çizerek “Şimdi o Hollanda, emperyalistlerinin lideri alkışlıyor. O kışkırtıcının yaptığını beğendikleri anlamına gelir. Kışkırtmaların da nereye hizmet ettiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor.” İfadelerini kullandı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/dr-dogu-perincek-dine-ve-ataturke-hakaretle-ilgili-ne-dedi-kilise-saldirilarinin-perde-arkasi-arkasinda-amerika-mi-var-feyza-altun-olayi-nedir-455087