ABD’den Ermenistan ile Azerbaycan’a ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın yakın olduğuna inanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Münih Güvenlik Konferansı’nda iki ülkenin liderlerine kalan bazı sorunları çözmeleri çağrısında bulundu.” ifade etti.

Sözcü, “Hâlâ barışın yakın olduğuna inanıyor ve bu konuyu doğrudan bu iki ülkenin liderleriyle tartıştı ve onları kalan birkaç sorun arasında köprü kurmak için birlikte çalışmaya teşvik etti. Bu ülkeleri barış anlaşmasına varmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz” dile getirdi.

Miller, Münih konferansı çerçevesinde Başbakan Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmeye de değindi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “İki liderin Münih’te bir toplantı yaptığını biliyorum ve bir anlaşmaya varılması için ABD’ye yardım ve destek sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un arabuluculuğunda gerçekleşti. Toplantının ardından Paşinyan, tarafların Prag ve Brüksel’de varılan anlaşmalara sadık kaldıklarını kaydetti. Yakın gelecekte iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi, ardından da sınır belirleme konularıyla ilgili komisyonların bir araya gelmesi planlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI